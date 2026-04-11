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義大利總統訪捷克 兩國青年弦樂共演展情誼

中央社／ 布拉格11日專電

義大利青年樂團與捷克學生愛樂攜手演出的弦樂團音樂會「歐洲和聲」（Armonia europea）於10日舉行，適逢義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）在捷克進行正式訪問，並由捷克總統帕維爾（Petr Pavel）促成此一演出，展現捷義友好情誼。

馬達雷拉9日抵達捷克首都布拉格，展開為期2天的雙邊訪問，期間與帕維爾會面，深化捷義合作。兩位總統10日共同出席在布拉格歷史悠久的斯特拉霍夫修道院（Strahov Monastery）舉行的「歐洲和聲」音樂會，中央社記者亦受邀前往參加音樂會。

「歐洲和聲」計畫由義大利駐布拉格大使館與布拉格義大利文化學院共同發起。「歐洲、和諧、青年」為此計畫的核心理念，強調音樂作為跨越國界與文化差異的普世語言，促進彼此理解與合作。

弦樂團由20位年輕音樂家組成，其中10位來自義大利青年樂團，另10位來自捷克學生愛樂。音樂會匯聚兩國年輕音樂家的熱情與才華，透過音樂傳遞歐洲團結價值與文化交流。

在義大利年輕指揮家阿拉（Amedeo Ara）的帶領下，樂團成員於演出前數日首次齊聚布拉格，並展開密集排練，為此次聯合演出做準備。

阿拉接受中央社採訪時表示，團隊於3天前抵達布拉格，過去雖認識部分義大利團員，但未曾與捷克音樂家與學生見面。「我們僅用3天排練，完成這套演出曲目。」

阿拉說，這場音樂會十分精彩，音樂家們非常出色，演奏十分靈活，而場地美麗得難以用言語形容。「能為總統演奏真是一種莫大的榮幸，我以前從未在現實中見過他們。這是一次很讓人難忘的經驗。」

本場音樂會曲目精選義大利與捷克的經典作品，包括義大利音樂家雷斯皮基（Ottorino Respighi）的「古代舞曲與詠嘆調」第三組曲，展現其精緻而豐富的管弦樂配器風格，樂章涵蓋「義大利舞曲」、「宮廷詠嘆調」、「西西里舞曲」與「帕薩卡利亞」。

此外，亦演奏20世紀重要捷克作曲家楊納傑克（Leoš Janáček）的「弦樂團組曲」，包含「中板」、「慢板」、「急板」、「慢板」與「行板」等樂章，展現捷克音樂的獨特風格。

現場觀眾Eva向中央社表示，這場音樂會令人難忘，也讓她第一次接觸雷斯皮基的作品，感到相當驚喜。她指出，楊納傑克的作品結構具挑戰性，她十分喜愛，並感謝能親臨現場聆聽此次演出。

大使館 帕維爾 義大利 捷克

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