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CASA TAIWAN參展米蘭設計周 燈籠點亮義大利

中央社／ 羅馬11日專電

米蘭設計週即將登場，「CASA TAIWAN」（台灣之家）展館將在21到26日亮相，集結多家台灣永續建材與綠建築企業展出，並首度將極具代表性的「台式燈籠文化」帶進義大利

此次活動由義大利台商會（ACTI）與米蘭策展單位T12 Lab主辦，駐米蘭辦事處擔任指導單位。參與的台灣企業包括台糖公司、豐譽聯合工程、九典建築、樂土、宏益玻璃、午洋企業、EEI S.p.A.、亞東預拌混凝土、THE GREEN BOOK、88 Art Healing Institute、英本集團等。

義大利台商會發布新聞稿指出，全球設計界年度最受矚目盛會「米蘭設計週」（Milan Design Week）將於4月第三週盛大登場，台灣創新思維與設計能量也將正式站上這座國際舞台，邀請全球設計專業人士與一般民眾共同走進CASA TAIWAN，感受台灣文化與永續設計交織而成的獨特魅力。

「CASA TAIWAN」以義文中意為「家」的CASA為核心意象，靈感源自台灣傳統燈籠。燈籠象徵平安祈福，也代表溫暖持續的光，CASA TAIWAN盼將「光」的意象延伸到台灣當前積極發展的永續技術，包括再生能源、綠建築、循環材料與智慧住宅等，讓文化的光成為能源的光，讓光的概念成為可被實踐的生活系統。

展覽期間，義大利台灣商會亦將協助促成台義建材產業媒合交流，邀請國際產業將目光投注到台灣優秀企業，搭建未來台義在永續建築與設計領域的長期夥伴關係。

本屆設計週展覽由義國設計團隊以義式空間美學為基礎，融合台灣文化意象與永續建材，展區呈現設計、文化與材料科技的共融。

「CASA TAIWAN」展場規劃包含200平方公尺的室內劇場空間，以及1500平方公尺的戶外花園場域，室內將集結台灣優秀企業聯展，顯示台灣在循環材料、綠建築與產品研發上的創新實力。

不只限於過往的商業展出，今年也邀請學術界團隊共襄盛舉，由台灣科技大學教授楊錦懷與團隊攜手T12 LAB，跨海共同打造節能玻璃光電屋互動式體驗。台南燈會點亮米蘭，一片燈籠海下的光之路徑巨大戶外花園，提供感官沉浸式體驗台灣。

作為「CASA TAIWAN」最具情感溫度與文化辨識度的亮點之一，本次展覽特別邀請來自台南的普濟文史研究協會及88藝療所參與策展。普濟文史研究協會此次首度將承載祝福與記憶的「台灣燈籠文化」原汁原味帶到米蘭，讓來自台灣的「燈之祝福」在世界設計之都綻放。

活動期間每日規劃不同主題的體驗工作坊與環境劇場演出，由LABORATORIO SILENZIO、SOCIALDESIGN LAB等社區劇場與藝術團隊共同參與。透過表演與互動，引領現場觀眾展開一場跨越台義的深刻文化交流。

義大利台商會指出，參加展期活動，人人都有機會參與抽獎，把由長榮航空特別贊助的「豪華經濟艙來回機票一張」帶回家。CASA TAIWAN不僅是一場米蘭設計週展覽，更是一座承載台灣文化記憶、創新能量與永續願景的國際交流平台。

米蘭 義大利

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