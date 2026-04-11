油價、物價雙漲生活苦…南韓最高發1.4萬給國民 在野批選前撒幣

讀賣新聞報導，因應中東情勢惡化導致原油與物價雙漲，南韓國會在10日的全體會議上通過26兆2,000億韓元（約新台幣約6600億元）的追加預算，針對所得在後70%的國民，每人發放10萬至60萬韓元（新台幣2300元至1.4萬元）的高油價受害支援金。

支援金將依據所得、家庭狀況及居住地區等條件發放，不過補助不是發現金，而是採商品券等方式發放，以促進消費，且須在8月31日前使用完畢。

預算還包含多項配套措施，如為鼓勵使用大眾運輸，提高交通卡使用金額的回饋比例；以及輕油（石腦油）供應不足的相關對策，輕油是塑膠製品原料。

南韓政府將動用半導體產業與股市帶來的超額稅收，不會新增發行國債。不過，由於南韓6月將舉行全國地方選舉，在野黨批評此舉是「選前撒錢」。