「台遊館in東京」搶黃金週商機 日業者推看貓熊攬客

日本黃金週旅遊需求升溫，台灣持續穩居熱門旅遊目的地，觀光署今天於東京舉辦「台遊館in東京」推廣活動。在上野動物園最後一對大貓熊返還中國後，日本旅行社順勢推出「到台灣看貓熊、搭貓纜」行程，成功吸引關注。

為搶攻日本黃金週及暑期旅遊需求，交通部觀光署攜手台灣觀光協會於10日至14日率領34個單位、45人組成觀光代表團赴日推廣，並於11日至12日在東京秋葉原Akiba Square舉辦第5屆「台遊館in東京」。

現場集結超過40個展位，邀請中華航空、星宇航空、台灣虎航等業者參與，並透過原住民族表演、手作體驗、茶文化展示及美食等多元內容，讓民眾感受台灣魅力。台灣知名餐廳「點水樓」的糕點與陳年紹興酒，以及「快樂檸檬」的手搖飲及台灣米，均吸引民眾探詢。

駐日副代表周學佑致詞表示，台灣與日本共享價值觀，民間情誼深厚，雙方在彼此需要時總能互相扶持。民調顯示，台日互為最喜愛國家與最想造訪的旅遊地。台灣擁有美麗的自然景觀、豐富美味的料理，以及溫暖親切的人們，誠摯邀請日本民眾親自造訪台灣，以旅程翻開人生新篇章。

台灣觀光協會東京事務所所長王紹旬受訪指出，本次活動以「24小時不打烊」為主題，強調台灣從早到晚、從南到北不同的旅遊魅力。目前約9成日本旅客集中於雙北地區，未來希望透過便利航班，分散客源至中南部與東部。

她也分析，在國際局勢與油價波動影響下，台灣因距離近具有優勢，期待透過與旅行社合作，推出更多深度行程。從統計來看，20至29歲女性是去年訪台最活躍的旅遊客群，12至19歲客群也呈現明顯成長，這與教育旅行的推動密切相關。

她指出，根據2024年調查，台灣已成為日本海外教育旅行的重要目的地之一，期待透過年輕族群的交流互訪，培養未來的「台灣觀光種子」，讓他們在建立情誼後，未來能再次選擇來台旅遊。

日本旅行社H.I.S.業者受訪表示，今年黃金週海外旅遊需求已恢復至去年120%以上，台灣持續位居第2大熱門目的地。儘管中東局勢不穩定，導致部分旅客取消行程，但台灣受衝擊相對有限，反而因安全性與距離優勢，吸引原本計畫前往歐洲、中東的旅客轉向亞洲。

值得注意的是，東京上野動物園的大貓熊「曉曉」和「蕾蕾」已於今年1月返回中國，日本半世紀來首度沒有大貓熊，若要看大貓熊，最近的地點就是台北市立動物園。業者表示，因此特別推出看大貓熊、搭貓纜的套裝行程，獲得廣泛好評。

來日推廣的圓山大飯店業務部門經理鄭曼雯則表示，圓山大飯店作為全台第一家五星級大飯店，宮殿式建築與氣勢宏偉的大廳深受日本遊客喜愛，而開放參觀的東密道與多語言導覽，更增添文化深度體驗。

觀光署指出，根據Expedia今年3月數據，日本黃金週海外旅遊需求年增154%，其中高雄、台南與新北因高性價比受到關注。2025年日本訪台旅客約達150萬人，穩居最大外國客源市場之一，未來將持續透過觀光商談會、數位行銷及由妻夫木聰擔任代言人等策略，深化日本市場布局。