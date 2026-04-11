哈日族注意！JR Pass票價10月1日起調漲 官方平台暫不調整

日本JR集團近日宣布，深受外國觀光客歡迎的「Japan Rail Pass」（日本鐵路通票、JR Pass）將進行3年來首度調漲，幅度約為5%至6%，並自10月1日起生效。

共同社報導，JR Pass僅提供以「短期滯在」身分入境日本的外國旅客購買，適用於JR集團旗下6家客運鐵路公司營運的列車與多數新幹線服務，涵蓋特急、急行、快速及普通列車，以及部分巴士與渡輪，旅客可無限次搭乘；但東海道、山陽與九州新幹線的「希望號」與「瑞穗號」列車不在適用範圍內，持票者需另付附加費。

根據JR集團公布的價格表，無論普通車廂或綠色車廂，成人與兒童票價此次皆全面調漲。以普通車廂為例，成人7日券由5萬日圓調升至5萬3000日圓（台幣約10748元），14日券由8萬日圓調升至8萬4000日圓，21日券由10萬日圓調升至10萬5000日圓；兒童7日券與14日券均調升2000日圓，分別為2萬7000日圓與4萬2000日圓，21日券則由5萬日圓調升至5萬3000日圓。

綠色車廂方面，成人7日券由7萬日圓調升至7萬4000日圓，14日券由11萬日圓調升至11萬6000日圓，21日券由14萬日圓調升至14萬7000日圓；兒童部分，7日券由3萬5000日圓調升至3萬7000日圓，14日券由5萬5000日圓調升至5萬8000日圓，21日券則由7萬日圓調升至7萬4000日圓。

JR Pass上次調漲是在2023年10月，當時幅度約為70%；JR集團表示，此次調整主要是反映JR旗下部分公司在此期間已調整票價。旅客可在赴日前於指定銷售據點與海外授權代理商購買JR Pass，也可透過官方線上平台「Japan Rail Pass Reservation」購買。

為鼓勵使用「Japan Rail Pass Reservation」，JR集團表示，本次暫不調整透過該平台購買的JR Pass價格，並將在一段期間內維持不變。