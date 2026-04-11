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柬埔寨國王西哈莫尼確診攝護腺癌 在北京接受治療
柬埔寨宮廷事務部周五（4月10日）發通告稱，國王西哈莫尼確診患有攝護腺癌，目前正在中國北京接受治療。
《柬中時報》報導，通告指，經北京相關醫院專家團隊全面檢查，確認西哈莫尼患有攝護腺癌。
報導稱，據醫生建議，西哈莫尼將繼續留院接受治療，療程預計為一至兩個月，因此暫時無法返回柬埔寨。
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文章授權轉載自《香港01》
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