柬埔寨國王西哈莫尼確診攝護腺癌 在北京接受治療

一項最新大型研究發現，婚姻狀態不只影響情感生活，甚至可能與罹癌風險有關。研究專家指出，從未結婚的人，一生罹患癌症的機率明顯高於已婚或曾結婚者，男性高出70%，女性更是高出85%。

2026-04-10 20:53