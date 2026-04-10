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沒結婚比較容易得癌症？ 研究：未婚者罹癌風險最高增85%
一項最新大型研究發現，婚姻狀態不只影響情感生活，甚至可能與罹癌風險有關。研究專家指出，從未結婚的人，一生罹患癌症的機率明顯高於已婚或曾結婚者，男性高出70%，女性更是高出85%。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，這項研究由美國邁阿密大學席維斯特綜合癌症中心（Sylvester Comprehensive Cancer Center）的醫師皮涅羅（Paulo Pinheiro）引導，分析30歲以上成人的癌症發生率，並依婚姻狀態、性別與族群進行比較。研究將受試者分為兩類：一類為已婚、離婚或喪偶者，另一類則是從未結婚者。結果顯示，未婚族群罹癌比例「顯著較高」。
其中，與生活習慣高度相關、可預防性較高的癌症差距最為明顯。例如吸菸、飲酒與性傳染疾病（如HPV）等風險因素，在未婚族群中較常見。研究指出，未婚男性罹患肛門癌的比例，約為已婚男性的5倍；未婚女性罹患子宮頸癌的機率，也接近已婚女性的3倍。
此外，整體來看，未婚男性罹癌風險比已婚男性高出約70%，未婚女性則高出約85%。研究人員認為，這可能與婚姻帶來的生活穩定、經濟支持及健康行為有關。例如已婚者通常較規律就醫、較早接受篩檢，也更容易遵從治療。
值得注意的是，研究也發現這種差異在50歲以上族群更為明顯，顯示隨著年齡增長，生活型態與社會支持對健康的影響會逐漸累積。不過研究也坦言，婚姻與健康之間的關聯仍可能受到其他因素影響，例如本身就較健康、社交較活躍的人，也更有可能結婚，因此仍需更多長期研究釐清因果關係。
專家提醒，未婚者應更主動關注健康風險，最好定期健康檢查並維持良好生活習慣。
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