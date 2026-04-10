陸男闖入皇居！上班通勤尖峰現維安漏洞 隨即遭警察控制調查

據日媒「鬱金香電視台」報導，現年91歲、富山縣的佐伯克美，是金氏世界紀錄認證「全球最高齡現役女子越野滑雪選手」。在2025年3月的全日本大師滑雪錦標賽中，當時90歲的她成功挑戰3公里越野賽道，寫下驚人紀錄。

2026-04-10 10:00