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陸男闖入皇居！上班通勤尖峰現維安漏洞 隨即遭警察控制調查
日本東京皇居今天上午傳出一名中國籍男子被發現未經許可進入皇居範圍，隨即遭皇宮警察控制並帶回調查。
日本電視台報導，相關人士指出，事件發生於上午約8時，該名男子從皇居大手門進入。
一般情況下，進出皇居須經皇宮警察門衛進行身份確認，不過當時正值上班通勤尖峰，進出職員眾多，疑似因此未落實查驗，讓男子得以進入。
皇宮警察隨後迅速將男子攔下，帶回釐清相關情況。
皇居過去也曾發生闖入事件。去年3月16日凌晨2時許，一名歐美外貌的年輕男子酒醉後從道路邊坡闖入鐵柵欄內，被當時執勤的皇宮護衛官發現，將他當場逮捕。
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