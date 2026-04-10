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中山美穗長子放棄繼承4億財產 日本國會掀遺產稅過重辯論

中央社／ 東京10日專電
日本參議院9日召開財政金融委員會審議，參政黨參議員塩入清香在質詢中，以已故女星中山美穗的遺產爭議為例，指日本遺產稅過重，已在社會引發廣泛關注。圖／摘自IG
日本參議院9日召開財政金融委員會審議，參政黨參議員塩入清香在質詢中，以已故女星中山美穗的遺產爭議為例，指日本遺產稅過重，已在社會引發廣泛關注。圖／摘自IG

日本參議院9日召開財政金融委員會審議，參政黨參議員塩入清香在質詢中，以已故女星中山美穗的遺產爭議為例，指日本遺產稅過重，已在社會引發廣泛關注，甚至可能導致不動產被迫出售並流入外資之手，要求政府正視。

日刊體育報導，中山美穗於2024年12月6日身故，享年54歲。塩入清香說，部分媒體報導，中山美穗留下高達約20億日圓（約新台幣4億元）遺產，但其長子已選擇放棄繼承，原因被認為與高達約11億日圓的遺產稅有關。

塩入質詢財務大臣片山皋月表示：「我想大臣您也知道，中山美穗女士的兒子已經放棄繼承20億日圓的遺產，據說相續稅（遺產稅）高達11億日圓。最近關於相續稅過於沉重的問題，在國民之間的關注度明顯上升。」

日本的遺產稅，是對扣除基礎扣除額後的遺產總額（課稅遺產總額）採金額越高、稅率越高的累進課稅制度。1000萬日圓以下為10%（零扣除額）；1000萬至3000萬日圓為15%（50萬日圓扣除額），隨金額增加逐步提高；超過6億日圓時，基礎扣除額為7200萬日圓，稅率最高達55%。

另外，遺產稅須在繼承遺產後10個月內，以現金一次性繳納。因此，若遺產包括不動產或著作權等難以迅速變現的資產，常不得不面臨出售資產，或舉債繳稅的情況。

塩入指出，部分不動產在短時間內流入市場後，被外資收購的案例也有聽聞，這不僅導致空屋問題，甚至還有外國人鎖定這類不動產編寫操作指南。她質疑，現行制度是否在無形中助長日本國內資產向海外流出，令人擔憂。

對此，財務副大臣舞立昇治表示，日本相續稅最高稅率雖達55%，從表面上看確實較高，但整體採8段累進稅率結構，實際平均負擔率約為14%。

他說明，英國採40%單一稅率制度，美國最低稅率雖為18%，高於日本，但允許超過20億日圓的超高基礎扣除額。各國制度不同，難以單純地與他國比較。

對於官方解釋，塩入清香指出，日本制度的問題在於適用課稅範圍比英美等國更廣，不僅針對高資產族群，實際上已擴及中間階層。

她表示，外界長期存在遺產稅與所得稅可能構成「雙重課稅」的批評。日本政府雖然解釋是根據繼承人的負擔能力課稅，但在國民之間的認同感仍非常不足。

塩入呼籲，日本政府應持續依據外匯及外國貿易法，加強監管外資收購，並從根本檢討遺產稅制度，評估是否有調整空間，以避免稅制在無意間加速國內資產外流。

國會 日本 中山美穗 遺產稅

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