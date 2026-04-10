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美軍普天間基地遷址協議將滿30年 日本續推搬遷

中央社／ 東京10日綜合外電報導

日本與美國政府同意駐沖繩的美軍普天間基地遷址一事即將滿30年。日本內閣官房長官木原稔今天表示，嚴正看待基地尚未遷址。而沖繩縣知事玉城鄧尼則呼籲盡快遷走基地。

由於美軍軍機飛行訓練引發噪音、空氣污染問題，且多次發生大小事故威脅當地居民的安全，1996年美國與日本政府組成的沖繩問題特別行動委員會，建議將普天間基地遷址到沖繩北部的名護市邊野古地區沿岸，並在當年4月12日獲美日雙方同意。

日本放送協會（NHK）與「日本經濟新聞」報導，木原今天在內閣會議結束後的記者會表示，「嚴正看待目前尚未實現歸還一事」。

他接著說，「日本政府將根據遷址到邊野古地區作為唯一解決方式的方針，確實推動遷址工程。認為這些措施有助於盡快實現全面歸還普天間機場，以及消除這座機場帶來的相關危險性」。

木原表示，「為了實現儘快全面歸還，以及減輕基地負擔，將持續盡全力因應」。

日本中央正在執行工程，以把普天間基地遷到名護市邊野古地區，工程最快預計在2033年左右結束，不過包含對美軍方面在內，遷移手續可能要2036年之後才會正式完成。

沖繩縣知事玉城配合遷址協議將滿30週年，今天在例行記者會發表評論，同時提到邊野古地區的地盤軟弱導致出現工程延宕疑慮，並重申要求把基地遷到縣外的縣府立場。

他強調，「將要求日本政府，包含迅速停止運用在內，盡快消除危險性，把基地遷到縣外或國外，以及儘早關閉與歸還，絕對不允許基地固定化。」

普天間基地目前位在沖繩縣宜野灣市，宜野灣市長佐喜真淳今天也在記者會表示，「至今仍未實現歸還，令人極為遺憾。市民的忍耐已達極限」，並再次要求政府儘早確定歸還期限。

沖繩 日本 木原稔

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