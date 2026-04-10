挪威單季擋840萬通詐騙 新型簡訊詐騙手法仍頻現

挪威電信商特利亞（Telia Norway）今天公布今年第一季詐騙攔截報告，光是1月至3月就擋下逾840萬通詐騙電話，估計防堵約2.5億挪威克朗（約新台幣7億2000萬元）的潛在損失。但挪威官方數據顯示，去年全年銀行詐騙損失仍然很多，防堵與損失同步攀升，說明詐騙集團的腳步從未放慢。

挪威財政監管局（Finanstilsynet）今年公布的最新全年統計顯示，2024年銀行詐騙實際損失達12億2700萬克朗（約新台幣35億2000萬元），較2023年增加32%；同期銀行系統攔截的潛在損失則高達29億6400萬克朗（約新台幣85億元）。攔下的錢雖比流失的多，但漏網的仍觸目驚心。

挪威廣播公司（NRK）去年曾發布深度調查，揭露一個以中文溝通、在即時通訊軟體Telegram上協調行動的跨國詐騙網路，該網路在七個月內針對全球用戶發送大量詐騙簡訊。

在短短時間裡，就有13萬8000名挪威人點擊詐騙連結；其中1萬9000人在假冒網站填入銀行卡資料，2900人更進一步提供數位錢包啟用驗證碼，等於把帳戶拱手相讓。

特利亞的報告指出，今年第一季，境外詐騙電話以英國、荷蘭、美國為主要來源，「回撥陷阱」（Wangiri）與號碼偽冒（spoofing）各占一定比例。防詐騙專家克里斯提安森（Øivind Kristiansen）說，比起電話，簡訊詐騙的新手法更令人頭痛。

他描述的場景是這樣的：受害者收到一則訊息，說自己的信用卡已遭鎖定，或有一筆停車費未繳，要求撥打指定號碼處理，而號碼偽裝成挪威公路收費系統AutoPass，或是某家知名停車業者。

相關訊息製造緊迫感，讓人來不及懷疑；有時簡訊還沒看完，電話已經打來了。克里斯提安森說，這類「回撥釣魚簡訊」愈來愈常見，偽裝用的都是挪威人熟悉的在地品牌，正是因為看起來像真的，反而更難阻擋。

面對詐騙手法持續翻新，挪威政府今年3月宣布，將2023年成立的「全國打擊數位詐騙專家小組」任務授權延長兩年，並將範圍從電話詐騙擴大至網路詐騙。專家小組由通訊管理局（Nkom）與刑事偵查局（Økokrim）聯合主導，成員涵蓋電信業者、銀行與資安機構。

財政監管局最新數據顯示，過去六個月銀行詐騙損失已減少35%，但詐騙技術與攻擊目標仍在持續演進，這場仗沒有終點。