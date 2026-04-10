快訊

行凶還發行新歌！加害者拍片自首 認了當眾活活打死名導演

鄭麗文提「兩岸都是中國人」…綠議員追問是否認同？蔣萬安1句話回擊

聽新聞
0:00 / 0:00

挪威單季擋840萬通詐騙 新型簡訊詐騙手法仍頻現

中央社／ 赫爾辛基10日專電
挪威電信商特利亞（Telia Norway）今天公布今年第一季詐騙攔截報告，光是1月至3月就擋下逾840萬通詐騙電話，估計防堵約2.5億挪威克朗（約新台幣7億2000萬元）的潛在損失。 示意圖／AI生成
挪威電信商特利亞（Telia Norway）今天公布今年第一季詐騙攔截報告，光是1月至3月就擋下逾840萬通詐騙電話，估計防堵約2.5億挪威克朗（約新台幣7億2000萬元）的潛在損失。 示意圖／AI生成

挪威電信商特利亞（Telia Norway）今天公布今年第一季詐騙攔截報告，光是1月至3月就擋下逾840萬通詐騙電話，估計防堵約2.5億挪威克朗（約新台幣7億2000萬元）的潛在損失。但挪威官方數據顯示，去年全年銀行詐騙損失仍然很多，防堵與損失同步攀升，說明詐騙集團的腳步從未放慢。

挪威財政監管局（Finanstilsynet）今年公布的最新全年統計顯示，2024年銀行詐騙實際損失達12億2700萬克朗（約新台幣35億2000萬元），較2023年增加32%；同期銀行系統攔截的潛在損失則高達29億6400萬克朗（約新台幣85億元）。攔下的錢雖比流失的多，但漏網的仍觸目驚心。

挪威廣播公司（NRK）去年曾發布深度調查，揭露一個以中文溝通、在即時通訊軟體Telegram上協調行動的跨國詐騙網路，該網路在七個月內針對全球用戶發送大量詐騙簡訊。

在短短時間裡，就有13萬8000名挪威人點擊詐騙連結；其中1萬9000人在假冒網站填入銀行卡資料，2900人更進一步提供數位錢包啟用驗證碼，等於把帳戶拱手相讓。

特利亞的報告指出，今年第一季，境外詐騙電話以英國、荷蘭、美國為主要來源，「回撥陷阱」（Wangiri）與號碼偽冒（spoofing）各占一定比例。防詐騙專家克里斯提安森（Øivind Kristiansen）說，比起電話，簡訊詐騙的新手法更令人頭痛。

他描述的場景是這樣的：受害者收到一則訊息，說自己的信用卡已遭鎖定，或有一筆停車費未繳，要求撥打指定號碼處理，而號碼偽裝成挪威公路收費系統AutoPass，或是某家知名停車業者。

相關訊息製造緊迫感，讓人來不及懷疑；有時簡訊還沒看完，電話已經打來了。克里斯提安森說，這類「回撥釣魚簡訊」愈來愈常見，偽裝用的都是挪威人熟悉的在地品牌，正是因為看起來像真的，反而更難阻擋。

面對詐騙手法持續翻新，挪威政府今年3月宣布，將2023年成立的「全國打擊數位詐騙專家小組」任務授權延長兩年，並將範圍從電話詐騙擴大至網路詐騙。專家小組由通訊管理局（Nkom）與刑事偵查局（Økokrim）聯合主導，成員涵蓋電信業者、銀行與資安機構。

財政監管局最新數據顯示，過去六個月銀行詐騙損失已減少35%，但詐騙技術與攻擊目標仍在持續演進，這場仗沒有終點。

詐騙集團 挪威 電信詐騙

延伸閱讀

攔下匯往海外千萬元資金 兆豐銀行第1季成功阻詐逾5,555萬元

國泰證 AI 預警仙股 有效攔阻近八成客戶加碼、九成出場

金管會打擊投資詐騙 近三年主動下架逾10.7萬件涉詐廣告

證交所推「5D反詐行動｣第三波 防詐專區全新改版上線

相關新聞

影／南韓動物園狼逃脫3天下落不明 軍警消動員300人搜捕

南韓大田一處主題樂園內的動物園8日發生狼逃脫事件，9日仍在外逍遙。隨著搜索持續進行，一所當地學校因安全疑慮關閉。

最高齡越野滑雪選手！9旬嬤無望改寫金氏紀錄沮喪 小學生暖舉助重燃熱血

據日媒「鬱金香電視台」報導，現年91歲、富山縣的佐伯克美，是金氏世界紀錄認證「全球最高齡現役女子越野滑雪選手」。在2025年3月的全日本大師滑雪錦標賽中，當時90歲的她成功挑戰3公里越野賽道，寫下驚人紀錄。

挪威單季擋840萬通詐騙 新型簡訊詐騙手法仍頻現

挪威電信商特利亞（Telia Norway）今天公布今年第一季詐騙攔截報告，光是1月至3月就擋下逾840萬通詐騙電話，估...

南韓博物館揮別枯燥形象 獵魔女團加持商品成MZ最愛

從博物館搖身一變成年輕人最喜歡的地方，在防彈少年團隊長RM、電影「Kpop獵魔女團」加持下，位於首爾的國立中央博物館變成...

學校早開門還備餐 日本解決「小一之牆」為何家長更怒？

清晨7時，國小校門還沒開，川堂已經坐了一群睡眼惺忪的孩子，讓爸媽趕去公司打卡，這是台灣家長熟悉的日常。在日本，很多雙薪家長在一早7時多得出門上班，但小學8時才開門。家長被迫要讓剛從小班畢業的孩子「獨自守在家」，在日本被稱為「小一之牆」（小1の壁）。 日本政府為了救生育率，開始讓小學提早開門、甚至幫孩子備好早餐，想藉此拆除難倒無數家長的「小一之牆」。但這項體貼的「德政」，為何被日本網友罵翻？

南極海冰加速消融…皇帝企鵝接近滅絕 國際自然保育聯盟改列瀕危

氣候變遷導致南極象徵物種皇帝企鵝更接近滅絕。全球瀕危野生動物權威機構國際自然保育聯盟今天宣布將皇帝企鵝列為瀕危物種

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。