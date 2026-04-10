快訊

農業部改公告制、採雙軌購藥…開會無共識 動物用藥新制暫緩上路

行凶還發行新歌！加害者拍片自首 認了當眾活活打死名導演

鄭麗文提「兩岸都是中國人」…綠議員追問是否認同？蔣萬安1句話回擊

聽新聞
0:00 / 0:00

南韓博物館揮別枯燥形象 獵魔女團加持商品成MZ最愛

中央社／ 首爾10日專電
電影「Kpop獵魔女團」（KPop Demon Hunters）去年紅遍全球。 路透社
電影「Kpop獵魔女團」（KPop Demon Hunters）去年紅遍全球。 路透社

從博物館搖身一變成年輕人最喜歡的地方，在防彈少年團隊長RM、電影「Kpop獵魔女團」加持下，位於首爾的國立中央博物館變成熱門景點，裡面販賣的熱門商品更是不斷售罄，也讓更多MZ世代、外國人喜愛韓國傳統文化。

由國立博物館文化財團營運的博物館商品品牌「MU:DS」成為文化遺產活用新典範，作為公共部門主導文化內容產業的代表性成功案例，近幾年受到大眾關注。

國立中央博物館去年參觀人數達650萬人次，創下歷史新高，在K-content帶動下，去年博物館商品年營收達到413億韓元（約新台幣9億元）。國立博物館文化財團表示，大家不再只把文化遺產視為「保存對象」，而是進一步擴展為「可被體驗與消費的文化資源」。

過去停留在博物館展示中的文化遺產，如今被重新詮釋為生活小物、生活風格商品，逐漸融入日常生活。其中防彈少年團（BTS）隊長RM過往在參觀國寶「半跏思惟像」後，也表示出對周邊商品的喜愛，讓相關商品大熱賣。

●獵魔女團帶動　喜鵲老虎鑰匙圈大熱賣

電影「Kpop獵魔女團」（KPop Demon Hunters）去年紅遍全球，國立博物館文化財團社長鄭湧錫表示，去年因為相關內容帶動，商品被大眾認為很時尚，「這些因素加在一起，讓成長幅度更加提升了。」近3年國立博物館商品營收都維持在40%的成長幅度。

鄭湧錫指出，隨著「Kpop獵魔女團」爆紅，帶動了像是「喜鵲老虎鑰匙圈」等產品，「大家進入官網購買時，也會順便看其他商品，因為熱門商品很快就斷貨了，大家在逛其他商品時會驚訝發現『喔？原來還有這種東西啊』，產生了很好的連鎖效應。」

Kpop獵魔女團爆紅，帶動了像是「喜鵲老虎鑰匙圈」等產品熱賣，自從有電影、K-pop偶像等大眾文化的正面影響，韓國國立博物館文化財團社長鄭湧錫直呼，「整個氛圍完全發生了180度轉變」。（國立博物館文化財團提供）中央社
Kpop獵魔女團爆紅，帶動了像是「喜鵲老虎鑰匙圈」等產品熱賣，自從有電影、K-pop偶像等大眾文化的正面影響，韓國國立博物館文化財團社長鄭湧錫直呼，「整個氛圍完全發生了180度轉變」。（國立博物館文化財團提供）中央社

鄭湧錫坦言，過去大眾對國立中央博物館的印象，會覺得是有點古板，只有長輩會去，或者是小孩子去做體驗學習的地方。不過自從有「Kpop獵魔女團」、K-pop偶像等大眾文化的正面影響，鄭湧錫直呼，「整個氛圍完全發生了180度轉變」。

根據國立博物館文化財團提供的資料，去年賣出的商品中，有57.7%是由10幾歲到30幾歲年輕人所購買。韓國流行語中的「MZ世代」，M世代指1981年到1996年間出生者，Z世代則是1997年到2010年出生。

鄭湧錫提到，因為在「Kpop獵魔女團」當中，韓國文化遺產被呈現得時尚又帥氣，「讓MZ世代開始湧入博物館想親眼目睹。」鄭湧錫指出，有時甚至連平日上午，博物館門口都會排起長長的「Open Run（開門就衝）」隊伍，是開館以來非常罕見的景象。

此外，國立中央博物館最受矚目的熱賣商品之一，是以「平安監司饗宴圖」中醉酒書生為靈感的「醉客書生三人幫變色杯組」，從開賣以來已售出了13萬個。在燒酒杯中倒入溫度較冷的水或酒，書生的臉就會變紅，鄭湧錫說：「這個就算拿來送禮，也會因為有故事而顯得有趣。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

韓國國立中央博物館熱賣商品之一，是以「平安監司饗宴圖」中醉酒書生為靈感的「醉客書生三人幫變色杯組」，在燒酒杯中倒入溫度較冷的水或酒，書生的臉就會變紅。中央社
韓國國立中央博物館熱賣商品之一，是以「平安監司饗宴圖」中醉酒書生為靈感的「醉客書生三人幫變色杯組」，在燒酒杯中倒入溫度較冷的水或酒，書生的臉就會變紅。中央社

首爾 韓國

延伸閱讀

出生率逆轉戰略成焦點 救國團訪韓交流取經

丹麥博物館記錄德佔領期反抗運動 提醒自由得來不易

日漆藝家攜手桃園工藝人 推3年培育盼為台灣髹出新景象

新北考古生活節將登場 「山海生存挑戰賽」開放報名

相關新聞

影／南韓動物園狼逃脫3天下落不明 軍警消動員300人搜捕

南韓大田一處主題樂園內的動物園8日發生狼逃脫事件，9日仍在外逍遙。隨著搜索持續進行，一所當地學校因安全疑慮關閉。

最高齡越野滑雪選手！9旬嬤無望改寫金氏紀錄沮喪 小學生暖舉助重燃熱血

據日媒「鬱金香電視台」報導，現年91歲、富山縣的佐伯克美，是金氏世界紀錄認證「全球最高齡現役女子越野滑雪選手」。在2025年3月的全日本大師滑雪錦標賽中，當時90歲的她成功挑戰3公里越野賽道，寫下驚人紀錄。

挪威單季擋840萬通詐騙 新型簡訊詐騙手法仍頻現

挪威電信商特利亞（Telia Norway）今天公布今年第一季詐騙攔截報告，光是1月至3月就擋下逾840萬通詐騙電話，估...

南韓博物館揮別枯燥形象 獵魔女團加持商品成MZ最愛

從博物館搖身一變成年輕人最喜歡的地方，在防彈少年團隊長RM、電影「Kpop獵魔女團」加持下，位於首爾的國立中央博物館變成...

學校早開門還備餐 日本解決「小一之牆」為何家長更怒？

清晨7時，國小校門還沒開，川堂已經坐了一群睡眼惺忪的孩子，讓爸媽趕去公司打卡，這是台灣家長熟悉的日常。在日本，很多雙薪家長在一早7時多得出門上班，但小學8時才開門。家長被迫要讓剛從小班畢業的孩子「獨自守在家」，在日本被稱為「小一之牆」（小1の壁）。 日本政府為了救生育率，開始讓小學提早開門、甚至幫孩子備好早餐，想藉此拆除難倒無數家長的「小一之牆」。但這項體貼的「德政」，為何被日本網友罵翻？

南極海冰加速消融…皇帝企鵝接近滅絕 國際自然保育聯盟改列瀕危

氣候變遷導致南極象徵物種皇帝企鵝更接近滅絕。全球瀕危野生動物權威機構國際自然保育聯盟今天宣布將皇帝企鵝列為瀕危物種

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。