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日本多地櫻花樹倒 東京與福岡出動樹醫檢查

中央社／ 東京10日綜合外電報導

日本多地最近發生櫻花樹倒下的案例，賞櫻名勝也不例外。而東京與福岡已派員緊急檢查，參與檢查的樹醫表示，「有些樹的外觀看似狀態良好，但內部已部分腐爛或變成空洞」。

日本TBS電視台報導，東京都國立市昨天上午有一棵巨大的染井吉野櫻連根倒在斑馬線上，所幸無人受傷。

國立市政府的相關業務負責人表示，「以前這棵樹被種下時還是小樹，但是經年累月之後，樹的上半部會變大，但樹根還是一樣小，因此可能難以支撐樹木的重量使整棵樹倒下」。

國立市府先前已在「更新」樹木，使用其他類別的櫻花樹替代有倒下之虞的染井吉野櫻花樹。

東京都上月到本月相繼發生櫻花樹倒下的事件，事發地點包含賞櫻知名地點千代田區的千鳥淵，以及世田谷區的砧公園。其中砧公園的案例為5棵樹木倒下，其中包含櫻花樹，造成1人受傷。

為此，東京都政府也實施緊急檢查，昨天調查的25棵櫻花樹之中，就有7棵狀態糟糕。

參與檢查的樹醫表示，「變得脆弱的樹木，之後應該會漸漸邁入必須更新的階段」。

東京都政府之後也將在其他公園、學校、道路等地檢查，並使用人工智慧（AI）分析。

不僅東京面臨櫻花樹倒的問題，福岡市的舞鶴公園一棵高度15公尺的櫻花樹本月8日下午在賞花遊客聚集之際倒下。

福岡市政府指出，這棵樹約70年前被種下，內部已經腐爛。福岡市府昨天為此派員檢查舞鶴公園內的櫻花樹。

樹醫森陽一表示，「有些樹的外觀看似狀態良好，不過內部已經部分腐爛或變成空洞」。

而市府職員與樹醫逐一敲打約40棵櫻花樹，以調查樹木內部是否已經變成空洞。市府之後將繼續檢查其他樹，而舞鶴公園內約有1000棵櫻花樹，市府計劃在本月掌握園內所有樹木的狀態。

賞花 東京 日本

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