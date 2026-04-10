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影／南韓動物園狼逃脫3天下落不明 軍警消動員300人搜捕

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
大田消防本部8日透過韓聯社發布的照片顯示，一隻從動物園逃脫的狼在道路上行走。法新社
大田消防本部8日透過韓聯社發布的照片顯示，一隻從動物園逃脫的狼在道路上行走。法新社

南韓大田一處主題樂園內的動物園8日發生狼逃脫事件，9日仍在外逍遙。隨著搜索持續進行，一所當地學校因安全疑慮關閉。

法新社引述當局說法報導，這隻雄性狼名叫「勒古」（늑구，音），出生於2024年，體重約30公斤，8日自大田O-World動物園逃脫後，引發周邊地區大規模搜尋，9日仍未「落網」，持續在外活動。大田廣域市教育廳發言人向法新社表示，由於「勒古」逃脫，大田山城小學已停課。

當地媒體發布畫面顯示，「勒古」曾在道路中央徘徊。大田消防本部一名官員表示，「勒古」是挖掘地面並破壞動物園設置的圍欄後逃脫，目前已有超過300名消防員、警察及軍方人員投入搜尋行動；搜救人員一早部署配備攝影機的無人機，但因持續降雨不得不撤回。

MBC新聞10日報導，經過13小時搜尋，熱感應無人機當晚在動物園後山捕捉到「勒古」的蹤影，但9日凌晨約1時在動物園附近確認位置後便失去蹤影，至今未再出現。大田O-World園長李寬鍾（音）表示，「勒古」前天吃了兩隻雞，因此大約可以撐3到4天。

園方也播放同伴狼的叫聲，透過擴音器進行誘捕行動。但由於整天降雨直到夜晚，熱感應無人機無法起飛，第二次夜間搜索中也未發現新的蹤跡。大田山城小學考量學期安排，10日起改為建議家長接送，並恢復正常上課。

狼的下落進入第三天仍不明，居民不安也逐漸升高。此外，忠北清州等外地的目擊說法，以及AI造假照片等，超過100件誤報與假通報接連出現，造成混亂，也讓搜尋更加困難。也有網友想起8年前因動物園疏失逃脫後遭射殺的美洲獅，紛紛希望「勒古」能平安被捕。

南韓 動物園

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