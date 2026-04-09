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丹麥博物館記錄德佔領期反抗運動 提醒自由得來不易

中央社／ 斯德哥爾摩9日專電

4月9日是丹麥被納粹德國入侵並佔領的紀念日，86年前丹麥政府為減少人命損傷而決定不反抗接受納粹佔領，丹麥人民在被佔領期間為了自由與人權的信念進行長達5年的抵抗運動，丹麥抵抗博物館記錄下這段人民奮力對抗納粹的珍貴歷史，提醒世人自由得來不易。

1940年4月9日，德軍大舉壓境，逼迫丹麥政府接受納粹佔領，納粹德國承諾若丹麥接受佔領，將能繼續擁有自己的政府，並且不攻打丹麥。雖然丹麥軍方強力建議政府抵抗，但考量丹麥與德國軍事實力相差懸殊，並為了保全國家與人民的生命財產，丹麥政府決定接受佔領。

從德國大軍逼近丹麥南邊國界，至丹麥接受佔領，只花了短短4小時，是二戰中耗時最短的戰役之一。這個歷史事件讓許多丹麥人蒙羞，近期也被美國總統川普（Donald Trump）在質疑丹麥無力保全格陵蘭時拿出來調侃。

德國佔領期間，丹麥雖然保有自己的政府，但農產品等重要民生產業都被送往德國支持戰爭，德國也不允許丹麥國內的言論與出版自由。許多丹麥人不滿政府的決定，也不願成為納粹的幫兇，在1940至1945年間發動各種地下抵抗行動，包括印製宣傳品、不合作運動、破壞行動、協助猶太人逃亡，甚至發動暗殺線人與納粹高官的行動。

丹麥抵抗博物館（Museum of Danish Resistance）記錄這段珍貴的歷史，透過5個真實人物故事了解當時的狀況，每個人在那段時間因為不同的條件與因素做出不同的選擇。抵抗博物館中不只是彰顯抵抗運動者的勇敢與奮鬥，也展示出在當時社會氛圍下，許多選擇都是艱難的，而事情也不總是能非黑即白。

博物館工作人員Lars告訴中央社，這段過去帶給丹麥人很大的警惕，博物館的存在就是要讓更多年輕一輩了解這段歷史。他表示，老一輩的丹麥人也許經歷過這段歷史，但不是所有人都願意提起參與抵抗運動的經驗，他自己的長輩就是如此。

他說，丹麥人不願再重蹈4月9日的覆轍，面對美國近期的壓力，若被攻擊丹麥絕對會奮戰到底，今日丹麥的軍事實力比1940年時強，也有堅定的歐洲與北約的盟友，所以絕對不會輕易投降。

二戰期間約有850名抵抗運動者喪命，其中被德國納粹軍事法庭判死刑的有102名。在此期間，丹麥人民也幫助國內約7000名的猶太人逃往瑞典。

為了紀念這段歷史，丹麥每年4月9日都會降半旗，也會在結束占領紀念日5月4日太陽下山後在每扇窗戶點上燈或蠟燭，表示對德國佔領期間被強制活在黑暗中的抵抗以及對自由的嚮望。

二戰 德國 丹麥

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