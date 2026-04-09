日本國會放映「造山者」 蕭菊貞：讓世界看見台灣

台灣半導體發展史紀錄片「造山者」今天在日本眾議院第一議員會館播放，導演蕭菊貞說，台日關係友好，也是非常重要的合作夥伴，能在日本國會這樣的重要場域放映，透過紀錄片介紹台灣一路走來的科技發展歷程，意義相當重大。

日華議員懇談會會長古屋圭司、駐日代表處副代表蔡明耀皆出席致詞，50多名日本議員與代表與會。民進黨籍立委何欣純、郭國文上午出席台日半導體國會議員聯盟首度對話，下午到場支持。

古屋圭司致詞時先是自嘲自己被中國制裁，並回顧去年也曾介紹台灣電影「零日攻擊」，稱台灣能自行拍攝此類「台灣有事」為題的作品相當具有勇氣。他也分享自身赴台觀選經驗，指出台灣社會面對來自中國的網路攻擊與訊息戰，已具備判斷與防禦能力。

談及本次放映作品，他表示內容聚焦台灣半導體產業的發展，以台積電為代表，呈現台灣如何在困難中建立全球關鍵地位。他認為這不僅是產業成就，更是台灣國力的展現，期待透過此次放映，讓更多日本觀眾理解台灣的努力與實力，並相信該作品未來在日本也有機會獲得廣泛關注。

蔡明耀代讀駐日代表李逸洋的致詞稿表示，台積電自39年前創立以來，走過一段並不平坦的發展道路，結合政府長期政策支持、企業前瞻布局，以及技術人員的努力與使命感，最終建立起全球領先的地位。從智慧型手機、汽車、人工智慧到雲端與國防科技，全球產業已高度依賴台積電晶片，守護半導體產業與台灣安全，已成為民主國家的共同利益。

致詞稿內容提及，以美國為中心的民主陣營高度重視台海和平穩定，台灣也將持續在確保國家安全與技術優勢的前提下，持續作為民主供應鏈的重要夥伴，深化與日本的合作。本次放映的電影正是呈現台積電的發展歷程與精神，期盼能讓日本各界更加理解台灣半導體產業與台積電的重要性。

蕭菊貞受訪時表示，這是她第一次走進日本國會，心情既開心又興奮，不僅讓更多國際友人認識台灣的科技奮鬥故事，也是在文化與外交上的重大突破。

蕭菊貞表示，對台灣人而言，「護國神山」一詞早已從過去象徵中央山脈，轉變為代表台灣半導體產業，尤其是以台積電為核心的產業實力。很多人都表達急於了解台灣，「想要知道台灣這麼小的島，如何走到今天的位置」，而這部紀錄片的完成，剛好可以在這個時機點，透過文化的力量告訴全世界，「台灣在科技上如何從零到一，再到世界第一」。

她表示，「這絕對不是天上掉下來的」，而是一條長達半世紀的道路，是無數工程師、產業人士與政策推動者接力完成的成果。許多國家想要複製，甚至超越，但她相信台灣憑著信心與勇氣，從艱難道路上站起的經驗，是其他國家複製不來的。

談到電影在海內外的迴響，蕭菊貞表示，作品自去年6月上映至11月於台灣放映期間，透過觀眾口碑逐漸發酵，在社會上引發廣泛討論。從去年11月在北美循環後，陸續收到海外邀請，目前已在約15個國家放映，製作英語、法語、日語、義語、日語、韓語版本，後續仍有多場交流與邀約持續進行，得到超乎預期的迴響。

她提到，不少海外觀眾在觀影後都感到震撼，才真正理解台灣一路走來的艱辛。很多人看完才知道，原來台灣並不是理所當然走到今天，而是經歷了非常多的困難與努力，也被台灣的勇氣打動，更讓許多觀眾哭成一片。

蕭菊貞表示，此次能在日本國會放映作品，是讓台灣與世界進一步連結的契機，也很高興自己的作品能在這樣的時間點扮演橋梁角色，讓許多人更認識台灣。