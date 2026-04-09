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紅茶溯源牽動交流 台灣與印度阿薩姆深化連結

中央社／ 新德里9日專電

台灣與印度交流日益密切，駐印度代表陳牧民8日到阿薩姆邦（Assam）訪問，提到台灣人熟知的「阿薩姆紅茶」，就是指1925年從阿薩姆傳入的茶，而駐印度代表處教育組也與當地學校續簽合作備忘錄，推動台灣、印度學校交流，促進雙方在語言、文化上的連結。

駐印度代表處的訪問團本週前往印度東北部的阿薩姆邦訪問，陳牧民在阿薩姆鮑斯科大學（Assam DonBosco University）發表演說，駐印度代表處教育組組長賴碧姬則擔任簽約代表，與該校續簽合作備忘錄（MOU）。

陳牧民對數百名師生對台灣與印度關係發表了題目為「台灣與印度的關係：成就、挑戰與展望」專題演講。

陳牧民點出，台灣與印度在各方面都有悠久的交流歷史，如「少年Pi的奇幻漂流」，是由台灣導演李安所拍攝，關於印度男孩在海上漂流的電影；電視劇「茶金」（Gold Leaf）則敘說1940年代阿薩姆茶傳入台灣的故事。

陳牧民在演講時，分享台灣與阿薩姆邦一段有趣的歷史淵源，他說，台灣人稱的「阿薩姆紅茶」，其實就是日本人1925年將阿薩姆茶樹帶到台灣種植的，所以「阿薩姆紅茶」，真的就是阿薩姆來的。

陳牧民也提到，力積電跟印度塔塔集團（TATAGroup）將在古茶拉底邦（Gujarat）投資生產晶片，印度HCL集團及鴻海集團將在北方邦（Uttar Pradesh）投資封測廠，這些是台灣的高科技產業為印度帶來工作機會的例子，也將台灣與印度的關係推向新高。

陳牧民指出，要推動台灣與印度在高科技產業攜手，得靠雙方在優質高等教育上的合作，因此他鼓勵更多印度優秀學生到台灣研讀半導體等相關領域的課程，畢業後除能留在台灣工作，也可以返回印度就業並貢獻所學。

阿薩姆鮑斯科大學過去6年持續聘用來自台灣的老師，在校內教授華語文，駐印度代表處教育組這次與該校續簽合作備忘錄，目標是要促進學術交流及共同研究，也希望推動台灣的大學與阿薩姆鮑斯科大學的學生相互交流，加強文化上、語言上的連結。

另外，駐印度代表處科技組7日也由組長楊龍杰、秘書張雅惠隨陳牧民赴阿薩姆邦的古瓦哈蒂（Guwahati），追蹤台灣與印度在科研合作上的最新發展，並與印度理工學院（IIT）古瓦哈蒂分校執行台灣、印度雙邊科技合作計畫的計畫主持人會面，瞭解合作進展，並探討未來優先合作領域。

印度 台灣人 陳牧民

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