朝井遼奪日本書店大獎 In the Megachurch獲選

日本第23屆本屋大賞（書店大獎）今天揭曉，36歲作家朝井遼以小說Inthe Megachurch（イン・ザ・メガチャーチ）奪得這屆獎項。

首屆本屋大賞始於2004年，由全日本書店店員票選出「最想賣的書」，過去獲獎作品多數都會變成暢銷書，甚至也有作品被翻拍成電視劇或電影，是一項具有重大影響力的獎項。

「體育報知」報導，朝井遼今天出席頒獎儀式時，身穿西裝頂著一頭灰色頭髮，面帶微笑地從去年本屋大賞得主阿部曉子的手中接過花束。

朝井遼致詞時表示，「小說就是寫出自己的偏頗與極端之處，這次在匯集許多偏頗與極端的本屋大賞之中，作品成為書架的一部分，對我而言是一種榮幸」。

他同時也鞠躬表示，「感謝守護書店的店員們」。

朝井遼2009年就讀早稻田大學期間，以「聽說桐島退社了」拿下小說昴新人獎出道，而這部小說後來改編成電影。他的得獎紀錄豐富，像是作品「何者」2013年拿下直木賞，此外「世界地圖的草稿」獲得坪田讓治文學獎，還以「正欲」拿下柴田練三郎賞等獎項。

In the Megachurch去年9月開賣之後，在5個月之間銷量突破23萬本。故事有3名主角，包含因參加某偶像團體營運而與家人分開生活的男性，以及內心細膩尋求療癒的大學生，還有一名原本與夥伴快樂地支持舞台演員，卻因某則報導情況大變的女性。

打造粉絲經濟的一方、深陷其中的一方、曾經深陷其中的一方，3種不同的視角架起了這部小說。

另外，山本知子翻譯的法國作家柯斯塔（Melissa DaCosta）作品「天空藍的藍」（暫譯，TOUT LE BLEUDU CIEL）則在本屋大賞翻譯小說類，贏得書店店員青睞。