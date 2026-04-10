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最高齡越野滑雪選手！9旬嬤無望改寫金氏紀錄沮喪 小學生暖舉助重燃熱血

聯合新聞網／ 綜合報導
今年91歲的佐伯克美女士，誓言再戰自己去年創下的「全球最高齡現役女子越野滑雪選手」金氏世界紀錄。情境示意圖，非當事者。 圖／Ingimage
今年91歲的佐伯克美女士，誓言再戰自己去年創下的「全球最高齡現役女子越野滑雪選手」金氏世界紀錄。情境示意圖，非當事者。 圖／Ingimage

據日媒「鬱金香電視台」報導，現年91歲、富山縣的佐伯克美，是金氏世界紀錄認證「全球最高齡現役女子越野滑雪選手」。在2025年3月的全日本大師滑雪錦標賽中，當時90歲的她成功挑戰3公里越野賽道，寫下驚人紀錄。為了對抗歲月帶來的體能衰退，她秉持「希望明天和今天一樣好」的強烈信念，堅持每天進行高強度訓練。積極樂觀的態度與過人的體力，甚至讓健身教練經常忘記她已經年過九旬。

遇暖冬賽事取消 跌入低潮

佐伯奶奶原本積極備戰，準備在今年3月的錦標賽中，以91歲之姿再次刷新自己的金氏紀錄。但大自然卻開了個無情的玩笑，由於暖冬嚴重缺雪，主辦單位突然宣布越野滑雪項目全面取消。這項消息對滿懷期待的她有如晴天霹靂，佐伯奶奶坦言得知時「什麼力氣都沒了」，甚至覺得自己的體能極限可能就此停住，深陷無法再挑戰的絕望與失落。

專屬「克美盃」誕生

就在她情緒墜入谷底時，身邊的滑雪夥伴接住了她。為了鼓勵這位超級阿嬤，夥伴們發起了一場以她為名的專屬賽事「克美盃」。3月中旬，包含地方小學體育社團的孩子在內，約25人齊聚雪地與佐伯奶奶進行趣味接力賽。在孩子們純真熱烈的加油聲中，她重拾笑容，奮力滑完500公尺賽道，衝刺時的爆發力與速度只與小學生差一兩百公尺。

誓言再戰新紀錄

這場充滿溫度的特別賽事，讓佐伯奶奶重拾笑容。在閉幕式上，孩子們特地獻上手繪的特別獎狀，大聲鼓勵她明年繼續挑戰。被孩子們的純真感動的佐伯奶奶直呼「活到現在真好」，並一掃沮喪，重新燃起滿滿鬥志。她承諾會繼續保持健康繼續訓練，誓言明年要以92歲高齡，重返賽場，再次挑戰自己的極限，刷新世界紀錄。

金氏世界紀錄 滑雪 日本 銀髮族

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