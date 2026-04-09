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癌母過世前送巧克力 日女打開驚見「一句話」淚崩：現在才明白用意

聯合新聞網／ 綜合報導
一名日本女網友分享，癌末母親過世前送她一盒巧克力，並稱「盒子很好看」，成為最後的溫柔回憶。圖／AI生成
一名日本女網友分享，癌末母親過世前送她一盒巧克力，並稱「盒子很好看」，成為最後的溫柔回憶。圖／AI生成

一名日本網友近日在Threads分享一段與母親有關的回憶，引發大批網友動容。她表示，母親在癌症末期、過世前約兩周，曾開心地拿出一盒巧克力，說自己突然很想吃，還分了一半給她，並特別提到：「這個盒子很好看喔。」

原PO表示，當時她並未多想，只覺得母親應該是喜歡盒子上印著的白色長尾山雀圖案。後來母親過世，她也將巧克力保留下來，即使早已過了保存期限，原PO仍捨不得吃掉。

直到某一天，她把這盒巧克力拿出來，再次打開盒蓋時，才注意到內側印著一行字：「ありがとう　また会おうね（謝謝你，我們之後再見喔）」。那一刻，她瞬間明白母親當時的用意，忍不住當場落淚：「原來如此，這盒子真的很漂亮啊……。」

貼文曝光後，網友紛紛表示：「不知不覺就哭了」、「把它一直好好留著吧，等到有一天妳能帶去見媽媽的時候，再一起吃就好了」、「真的是一位很可愛的媽媽呢，光是一張照片，就讓我眼淚一直掉」、「希望這個盒子的製作公司、設計師也能看到這段故事，真的會讓人忍不住掉淚」。

也有網友分享：「我的母親同樣是因為癌末過世的，她也是那種會做出類似事情的人。看到原PO母親說的那段話，我忍不住把它套進自己的媽媽，好像是她在對我說一樣。她過世前一天，曾對正在懷孕的我說『謝謝妳，我很愛妳，新的生命會接替我，妳身體要顧好，快回去休息吧』」、「我在今年1月也失去了母親，雖然她身體早就不太好，但住院的隔天，就很突然地離開了，看到這篇真的哭了，好想再見她一面」、「我也是因為癌末失去了母親，媽媽留下的信，是我一輩子的寶物」。

巧克力 癌症 日本

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