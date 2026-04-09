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軍艦維修到一半起火！南韓蔚山造船廠火災 火勢控制1人失蹤
位於南韓蔚山廣域市的HD現代重工業蔚山造船廠，一艘正在進行維修作業的南韓海軍軍艦發生火災，當時軍艦內約有40多人，其中1名作業人員失聯，正在進行搜救。
根據韓聯社報導，位於蔚山東區的HD現代重工業蔚山造船廠，正在維修中的海軍軍艦於今天下午1時58分（南韓時間）左右發生火災。消防當局於下午2時38分發布第一階段應變，動員30多台設備進行滅火作業，並於3時4分控制住主要火勢。
報導指出，火災發生當時軍艦內約有40多人，其中1名作業人員失聯，為HD現代重工業合作廠商所屬的一名60多歲女性。
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