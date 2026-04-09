軍艦維修到一半起火！南韓蔚山造船廠火災 火勢控制1人失蹤

中東局勢惡化引發的油價飆漲與航運大亂，正逐步影響每個人的日常。綜合日媒女性自身和FNN的報導，甜點中常出現的草莓，到了冬天應會大幅上漲。因溫室栽培的草莓需消耗大量燃油維持恆溫，原油成本暴增將直接推高產地價格，連帶讓仰賴草莓的甜點店面臨成本危機。

2026-04-09 10:11