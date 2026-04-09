快訊

伊朗控違反停火協議！以軍狂轟貝魯特釀逾250死 震撼畫面曝光

頭皮發麻！醫示警兒童肥胖恐折壽數十年 研究「愈早愈糟」：減少約37年

南投唯一民眾黨議員退黨 簡千翔：非針對黃國昌、柯文哲

聽新聞
0:00 / 0:00

加國總理連線繞月太空人 掀楓糖漿保衛戰成幽默插曲

中央社／ 休士頓8日綜合外電報導

加拿大總理卡尼今天與執行繞月任務的太空人韓森連線，除恭喜他成為首位飛越月球的加拿大人，也不忘確認他的早餐首選仍是加國最具代表性的楓糖漿，令其他太空人哄堂大笑。

這場幽默互動源於近日在網路上瘋傳的一段畫面，一罐能多益（Nutella）巧克力醬在「阿提米絲2號」（Artemis II）太空艙內飄浮。

綜合法新社與路透社報導，現年50歲的加拿大皇家空軍上校韓森（Jeremy Hansen），是首位參與月球任務的非美籍公民，他和3名美國太空人共同執行美國國家航空暨太空總署（NASA）的阿提米絲2號繞月任務，目的是趕在中國之前，重新將人類送上月球。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）在通話中說：「加拿大人非常以你們的工作和這次合作為榮…我非常興奮，我真的很興奮能和你還有其他成員通話。我們一直在關注，並從你們所做的事情中獲得啟發。」

韓森在通話中表示「一個團隊要能成功，意願是不可或缺的關鍵」，並說他已迫不及待要在回到地球後，與加拿大人分享更多此行的影像和親身經歷。按計畫，阿提米絲2號將於10日濺落返航。

韓森也談到了在太空與地球上承擔風險的價值，他說：「身為一個國家，我們必須願意承擔失敗…在這項太空計畫中，我們也會面臨失敗，但我們向自己保證，絕不會停滯或沉溺於這些挫敗中，而是會克服萬難持續前進。」

太空人 NASA 太空

延伸閱讀

美太空人參加繞月任務 宇宙中見證基督信仰

像科幻一樣不真實！阿提米絲2號繞月 「地球落下」與日食奇景曝光

阿提米絲2號太空人返航 感性發言「全人類是一體」

美「獵戶座」飛船繞月 創人類離地球最遠飛行紀錄

相關新聞

中東戰火重擊民生消費！起司、平價服飾遭波及 連草莓也難逃漲價

中東局勢惡化引發的油價飆漲與航運大亂，正逐步影響每個人的日常。綜合日媒女性自身和FNN的報導，甜點中常出現的草莓，到了冬天應會大幅上漲。因溫室栽培的草莓需消耗大量燃油維持恆溫，原油成本暴增將直接推高產地價格，連帶讓仰賴草莓的甜點店面臨成本危機。

日男童校門口離奇失蹤！一週後深山找到乾淨書包 校長：像突然被帶走

日本京都府南丹市一名11歲男童上月月底離奇失蹤，引發當地高度關注。警方與消防單位動員超過千人展開大規模搜尋，但截至目前僅找到男童書包，仍無其他關鍵線索，全案進入膠著狀態。

希臘2027年起15歲以下禁用社群媒體 盼推歐盟跟進

希臘總理米佐塔基斯今天宣布，鑒於焦慮問題加劇、睡眠品質惡化以及線上平台具有成癮性設計，自2027年1月1日起，希臘將禁止...

爭議延燒…德國澄清兵役規定 男性長期出國無需申請批准

德國媒體日前報導17至45歲男性若出國超過3個月須取得聯邦國防軍批准，相關消息引發爭議。國防部長佩斯托瑞斯今天澄清，只要...

中東戰火釀油價翻倍 菲律賓漁民停止出海、運將想轉行

中東戰火衝擊菲律賓經濟，燃油價格翻倍，迫使部分運將考慮暫時歇息或轉行，漁民從出遠海改為近岸捕撈。此外，通貨膨脹壓力升高，...

每月21次能防癌！ 研究揭「射精頻率」降低前列腺癌風險

美國非營利防癌組織近日拋出大膽口號，建議男性「一個月至少射精21次」幫助降低前列腺癌風險。專家指出，這句口號不是在開玩笑，而是有長期研究背書的防癌建議。男性每月射精21次以上，罹患前列腺癌的風險就比射精頻率較低者減少約19%至22%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。