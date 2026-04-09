加國總理連線繞月太空人 掀楓糖漿保衛戰成幽默插曲

加拿大總理卡尼今天與執行繞月任務的太空人韓森連線，除恭喜他成為首位飛越月球的加拿大人，也不忘確認他的早餐首選仍是加國最具代表性的楓糖漿，令其他太空人哄堂大笑。

這場幽默互動源於近日在網路上瘋傳的一段畫面，一罐能多益（Nutella）巧克力醬在「阿提米絲2號」（Artemis II）太空艙內飄浮。

綜合法新社與路透社報導，現年50歲的加拿大皇家空軍上校韓森（Jeremy Hansen），是首位參與月球任務的非美籍公民，他和3名美國太空人共同執行美國國家航空暨太空總署（NASA）的阿提米絲2號繞月任務，目的是趕在中國之前，重新將人類送上月球。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）在通話中說：「加拿大人非常以你們的工作和這次合作為榮…我非常興奮，我真的很興奮能和你還有其他成員通話。我們一直在關注，並從你們所做的事情中獲得啟發。」

韓森在通話中表示「一個團隊要能成功，意願是不可或缺的關鍵」，並說他已迫不及待要在回到地球後，與加拿大人分享更多此行的影像和親身經歷。按計畫，阿提米絲2號將於10日濺落返航。

韓森也談到了在太空與地球上承擔風險的價值，他說：「身為一個國家，我們必須願意承擔失敗…在這項太空計畫中，我們也會面臨失敗，但我們向自己保證，絕不會停滯或沉溺於這些挫敗中，而是會克服萬難持續前進。」