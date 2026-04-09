快訊

伊朗控違反停火協議！以軍狂轟貝魯特釀逾250死 震撼畫面曝光

頭皮發麻！醫示警兒童肥胖恐折壽數十年 研究「愈早愈糟」：減少約37年

南投唯一民眾黨議員退黨 簡千翔：非針對黃國昌、柯文哲

聽新聞
0:00 / 0:00

美太空人參加繞月任務 宇宙中見證基督信仰

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導

宇宙中見證造物主奇妙作為！美國「阿提米絲2號」的太空任務即將返回地球，太空人格洛弗於任務期間公開分享基督信仰，並將地球形容為上帝為人類準備的「宇宙綠洲」。身為首位參與繞月任務的非裔太空人，格洛弗將自己的成就歸功於前輩的開拓與上帝所賦予的使命，他說，基督信仰為他帶來平靜安穩的力量。

繞月任務見證耶穌

基督教廣播網》報導，美國NASA正進行阿提米絲2號 (Artemis II) 太空任務，這趟時隔超過半世紀再次前往月球的旅程，將打破人類距離地球最遠的探索紀錄。對此，三名美國太空人與一名加拿大太空人展開為期10天的繞月任務，其中一名成員格洛弗在受訪時公開分享基督信仰，並將地球形容為上帝為人類準備的「宇宙綠洲」。

事實上，格洛弗對基督信仰一直非常坦率，他曾提及耶穌是解決世界問題的答案，也是那跨越罪惡的橋樑，並賦予人們進入天堂的機會。如今，他在繞月任務中再次見證造物主的奇妙作為，並強調「無論是在地球上或是環繞月球運行，人們都需要耶穌。」

太空探索信仰慰藉

基督教紀事報》報導，格洛弗的信仰生活與職業生涯有深刻連結，他曾2020年抵達國際太空站期間，帶著聖經與聖餐杯參與網路崇拜聚會，並深信身處火箭頂端的人必定對上帝心懷敬畏。如今，格洛弗所屬教會的會眾與親友都親臨發射現場，以祈禱與支持陪伴他展開這趟為期十天的太空任務。

身為首位參與繞月任務的非裔太空人，格洛弗將自己的成就歸功於前輩的開拓與上帝所賦予的使命，這項記錄不僅展現了航太技術的進步，更突顯了面對宇宙未知挑戰時，信仰如何在極限探索中帶來平靜安穩的力量。

【更多精采內容，詳見

美國 耶穌 NASA

延伸閱讀

【專家之眼】月球歸來，人類未竟的旅程

像科幻一樣不真實！阿提米絲2號繞月 「地球落下」與日食奇景曝光

阿提米絲2號太空人返航 感性發言「全人類是一體」

美「獵戶座」飛船繞月 創人類離地球最遠飛行紀錄

相關新聞

中東戰火重擊民生消費！起司、平價服飾遭波及 連草莓也難逃漲價

中東局勢惡化引發的油價飆漲與航運大亂，正逐步影響每個人的日常。綜合日媒女性自身和FNN的報導，甜點中常出現的草莓，到了冬天應會大幅上漲。因溫室栽培的草莓需消耗大量燃油維持恆溫，原油成本暴增將直接推高產地價格，連帶讓仰賴草莓的甜點店面臨成本危機。

日男童校門口離奇失蹤！一週後深山找到乾淨書包 校長：像突然被帶走

日本京都府南丹市一名11歲男童上月月底離奇失蹤，引發當地高度關注。警方與消防單位動員超過千人展開大規模搜尋，但截至目前僅找到男童書包，仍無其他關鍵線索，全案進入膠著狀態。

希臘2027年起15歲以下禁用社群媒體 盼推歐盟跟進

希臘總理米佐塔基斯今天宣布，鑒於焦慮問題加劇、睡眠品質惡化以及線上平台具有成癮性設計，自2027年1月1日起，希臘將禁止...

爭議延燒…德國澄清兵役規定 男性長期出國無需申請批准

德國媒體日前報導17至45歲男性若出國超過3個月須取得聯邦國防軍批准，相關消息引發爭議。國防部長佩斯托瑞斯今天澄清，只要...

中東戰火釀油價翻倍 菲律賓漁民停止出海、運將想轉行

中東戰火衝擊菲律賓經濟，燃油價格翻倍，迫使部分運將考慮暫時歇息或轉行，漁民從出遠海改為近岸捕撈。此外，通貨膨脹壓力升高，...

每月21次能防癌！ 研究揭「射精頻率」降低前列腺癌風險

美國非營利防癌組織近日拋出大膽口號，建議男性「一個月至少射精21次」幫助降低前列腺癌風險。專家指出，這句口號不是在開玩笑，而是有長期研究背書的防癌建議。男性每月射精21次以上，罹患前列腺癌的風險就比射精頻率較低者減少約19%至22%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。