美太空人參加繞月任務 宇宙中見證基督信仰

宇宙中見證造物主奇妙作為！美國「阿提米絲2號」的太空任務即將返回地球，太空人格洛弗於任務期間公開分享基督信仰，並將地球形容為上帝為人類準備的「宇宙綠洲」。身為首位參與繞月任務的非裔太空人，格洛弗將自己的成就歸功於前輩的開拓與上帝所賦予的使命，他說，基督信仰為他帶來平靜安穩的力量。

繞月任務見證耶穌

《基督教廣播網》報導，美國NASA正進行阿提米絲2號 (Artemis II) 太空任務，這趟時隔超過半世紀再次前往月球的旅程，將打破人類距離地球最遠的探索紀錄。對此，三名美國太空人與一名加拿大太空人展開為期10天的繞月任務，其中一名成員格洛弗在受訪時公開分享基督信仰，並將地球形容為上帝為人類準備的「宇宙綠洲」。

事實上，格洛弗對基督信仰一直非常坦率，他曾提及耶穌是解決世界問題的答案，也是那跨越罪惡的橋樑，並賦予人們進入天堂的機會。如今，他在繞月任務中再次見證造物主的奇妙作為，並強調「無論是在地球上或是環繞月球運行，人們都需要耶穌。」

太空探索信仰慰藉

《基督教紀事報》報導，格洛弗的信仰生活與職業生涯有深刻連結，他曾2020年抵達國際太空站期間，帶著聖經與聖餐杯參與網路崇拜聚會，並深信身處火箭頂端的人必定對上帝心懷敬畏。如今，格洛弗所屬教會的會眾與親友都親臨發射現場，以祈禱與支持陪伴他展開這趟為期十天的太空任務。

身為首位參與繞月任務的非裔太空人，格洛弗將自己的成就歸功於前輩的開拓與上帝所賦予的使命，這項記錄不僅展現了航太技術的進步，更突顯了面對宇宙未知挑戰時，信仰如何在極限探索中帶來平靜安穩的力量。

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