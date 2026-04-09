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中東戰火重擊民生消費！起司、平價服飾遭波及 連草莓也難逃漲價

聯合新聞網／ 綜合報導
原油價格飆漲，連草莓和起司等進口食品等都大受影響。 示意圖／Ingimage
原油價格飆漲，連草莓和起司等進口食品等都大受影響。 示意圖／Ingimage

中東局勢惡化引發的油價飆漲與航運大亂，正逐步影響每個人的日常。綜合日媒「女性自身」和「FNN」的報導，甜點中常出現的草莓，到了冬天應會大幅上漲。因溫室栽培的草莓需消耗大量燃油維持恆溫，原油成本暴增將直接推高產地價格，連帶讓仰賴草莓的甜點店面臨成本危機。

而通膨浪潮也波及餐桌上的異國滋味。過去人們會買的歐洲進口起司、生火腿、紅酒與橄欖油等，多經由紅海蘇伊士運河運送。如今因攻擊風險驟增，貨船被迫繞行非洲大陸，運輸時間拉長兩週至一個月，導致海運費直線狂飆。這些進口食品不僅價格水漲船高，部分甚至已停售，享受異國美食的代價大幅增加。

此外，我們習以為常的平價服飾也難以倖免。許多親民服飾的主要原料如聚酯纖維等化學纖維，本質上都是石油副產品。隨國際油價攀升，海外纖維大廠竟面臨一天需更新兩次報價的誇張局面。當材料與運輸成本全面疊加並轉嫁給消費者，預計今年秋冬服飾將迎來顯著漲價潮，輕鬆購買的低價時代恐將走入歷史。

除此之外，住宅粉刷與防水工程必備的油漆稀釋劑，幾乎全由原油提煉。目前塗料已上漲兩到三成，稀釋劑漲幅最高更達七成，甚至面臨有錢也買不到的缺貨危機，連施工用的防水防塵膠膜也遭限制出貨。若材料持續短缺，將導致屋頂修繕與防水工程全面停擺。這場看似遙遠的中東危機，其實已全方位滲透你我的生活。

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