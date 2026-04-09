日男童校門口離奇失蹤！一週後深山找到乾淨書包 校長：像突然被帶走

日本京都府南丹市一名11歲的小五男童上月月底離奇失蹤，引發當地高度關注。警方與消防單位動員超過千人展開大規模搜尋，但截至目前僅找到男童書包，仍無其他關鍵線索，全案進入膠著狀態。

根據《NHK》、《朝日新聞》報導，失蹤男童安達結希於3月23日上午8點，由父親開車送至就讀的小學校園，原應進入課後照護中心，但卻未出現在教室或校內活動，隨後失去聯繫。

導師因當天是結業式典禮，並將雙親隔日的休假通知當成了當天的請假訊息，在約11點30分左右，才通知家長，延誤了黃金搜索時間。

離奇的是，警方調閱學校附近的監視器發現，安達結希在下車後即消失無蹤，並未發現他往學校方向或相反方向行走的蹤影。

日本警方指出，在安達結希失蹤後，家屬在收到老師通知後，於當天中午報案，隨即展開搜索行動。然而直到3月29日，才由親戚在距離學校約3公里外的偏遠山區，發現安達結希的鮮黃色書包，成為目前案情中的唯一重要物證。

令人覺得詭異的是，安達結希的書包似乎不像是掉落在山區一週後的情形，因為書包看似乾淨，也沒有任何摩擦的外觀狀況。

調查顯示，書包的發現地點在一條狹窄且無照明的山路，周邊訊號不佳，雖偶有自行車騎士經過，但人煙稀少。警方已針對該區域進行地毯式搜索，包括山區、森林、建築物及附近水域，擴大尋找安達結希的身影。

此次搜救的行動規模龐大，日警共動員約640名警力及400多名消防人員，出動橡皮艇、水下無人機及無人機進行搜尋，同時清查灌溉池、水庫及市區各處。不過，截至目前仍未發現安達結希的行蹤。

警方也調閱學校周邊及交通節點監視器畫面，但未拍到男童身影，也無證據顯示他曾搭乘過大眾運輸工具。由於男童未攜帶手機或GPS設備，因此增加搜尋的難度。

儘管警方已收到約230筆民眾通報，但均未提供突破性的進展。學校校長表示，此案「就像孩子被突然帶走一樣」，在一個居民彼此熟識的社區中，竟無任何目擊紀錄，情況相當罕見。

一名擁有30年經驗的消防隊長坦言：「沒有目擊跡象，我們只能盲目搜尋。我從未經歷過這樣的搜尋。」顯示搜救人員面臨極大壓力。

校方已就延遲通報向家長致歉，並表示將檢討流程、建立新通報機制。而安達結希的同學也在昨(8)日開始了新學年。

目前京都府警察持續呼籲民眾提供線索，希望能儘速釐清安達結希的下落，案件仍在調查中。