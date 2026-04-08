快訊

向美軍乞求停火！美防長曝伊朗「受夠了」 遭受毀滅性軍事失敗

美股早盤／慶祝行情噴發 道瓊大漲逾1300點、台積ADR飆6%

考慮合資？美記者曝川普可能聯手伊朗 在荷莫茲海峽收通行費

聽新聞
0:00 / 0:00

希臘2027年起15歲以下禁用社群媒體 盼推歐盟跟進

中央社／ 雅典8日綜合外電報導
希臘總理米佐塔基斯今天宣布，鑒於焦慮問題加劇、睡眠品質惡化以及線上平台具有成癮性設計，自2027年1月1日起，希臘將禁止15歲以下兒少使用社群媒體，並希望推動歐盟採取一致行動。示意圖／路透
希臘總理米佐塔基斯今天宣布，鑒於焦慮問題加劇、睡眠品質惡化以及線上平台具有成癮性設計，自2027年1月1日起，希臘將禁止15歲以下兒少使用社群媒體，並希望推動歐盟採取一致行動。示意圖／路透

希臘總理米佐塔基斯今天宣布，鑒於焦慮問題加劇、睡眠品質惡化以及線上平台具有成癮性設計，自2027年1月1日起，希臘將禁止15歲以下兒少使用社群媒體，並希望推動歐盟採取一致行動。

路透社報導，米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）在一支對年輕人喊話的影片中表示，孩童長時間盯著螢幕，無法讓大腦充分休息，並因持續與他人比較及網路留言而承受日益增加的壓力。

米佐塔基斯指出，他曾與許多家長談話，他們反映自己的孩子睡不好、變得容易焦慮，且耗費大量時間在手機上。

民調機構ALCO於2月公布的民調顯示，約8成受訪者贊成這類禁令。希臘政府先前已禁止在學校使用手機，並建立家長監護平台，以限制青少年接觸螢幕的時間。

米佐塔基斯說：「希臘將成為首批採取這類舉措的國家之一，但我相信希臘決不會是最後一個。我們的目標是推動歐盟也朝這個方向前進。」

澳洲去年12月開出全球第一槍，禁止16歲以下兒少使用社群媒體，被禁平台包括TikTokYouTubeInstagram與臉書（Facebook）。

其他國家也陸續加強社群媒體相關規範，包含英國、馬來西亞、法國、丹麥和波蘭，或者考慮跟進實施禁令，或已著手推動相關立法。

土耳其國會議員昨天也已展開法案辯論，內容包括限制15歲以下孩童使用社群媒體平台。

社群媒體 希臘 歐盟 TikTok YouTube Instagram Facebook

相關新聞

希臘2027年起15歲以下禁用社群媒體 盼推歐盟跟進

希臘總理米佐塔基斯今天宣布，鑒於焦慮問題加劇、睡眠品質惡化以及線上平台具有成癮性設計，自2027年1月1日起，希臘將禁止...

爭議延燒…德國澄清兵役規定 男性長期出國無需申請批准

德國媒體日前報導17至45歲男性若出國超過3個月須取得聯邦國防軍批准，相關消息引發爭議。國防部長佩斯托瑞斯今天澄清，只要...

中東戰火釀油價翻倍 菲律賓漁民停止出海、運將想轉行

中東戰火衝擊菲律賓經濟，燃油價格翻倍，迫使部分運將考慮暫時歇息或轉行，漁民從出遠海改為近岸捕撈。此外，通貨膨脹壓力升高，...

每月21次能防癌！ 研究揭「射精頻率」降低前列腺癌風險

美國非營利防癌組織近日拋出大膽口號，建議男性「一個月至少射精21次」幫助降低前列腺癌風險。專家指出，這句口號不是在開玩笑，而是有長期研究背書的防癌建議。男性每月射精21次以上，罹患前列腺癌的風險就比射精頻率較低者減少約19%至22%。

便宜又好用？印度禁陸製監視器強化國安 本土品牌仰賴台灣晶片

印度強化國家安全，4月起全面禁用不合規定的監視器，光是德里街頭，就需拆除約14萬支中國製監視器，並傾向以國貨取代這些設備...

誤信網戀成運毒工具人 加國婦攜4公斤毒品入境南韓恐判10年

加拿大一名身心障礙女子，在網路上認識一名男子，認為自己墜入愛河，協助對方跨國運毒成為「人肉快遞」。女子入境南韓被查獲攜帶4公斤安非他命，恐怕將面臨最高十年刑期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。