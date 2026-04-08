爭議延燒…德國澄清兵役規定 男性長期出國無需申請批准

德國媒體日前報導17至45歲男性若出國超過3個月須取得聯邦國防軍批准，相關消息引發爭議。國防部長佩斯托瑞斯今天澄清，只要德國兵役制度仍採志願役，男性長期出國無需申請，未通報也不會面臨罰則。

德媒於復活節假期間報導，根據現行兵役法規定，凡年滿17歲至45歲男性，如計劃出國超過3個月，不論留學、工作或長期旅行，皆須向聯邦國防軍徵才中心通報並取得許可。德媒並取得國防部回應說法，指出此規定目的在強化兵源資料掌握，官方正研擬具體實施細節。

消息一出引發各界討論，左翼政黨批評，此規定為恢復德國義務役鋪路，將引發社會不安；綠黨則要求國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）說明法規適用範圍，避免模糊條文造成誤解。這項影響到德國百萬人的規定也在社群媒體引起熱議。

面對爭議延燒，國防部昨晚首先在社群媒體澄清，近期外界流傳「出國需申請許可」說法不實，目前並無相關限制，德國民眾計劃出國超過3個月未通報不會面臨任何罰則。

佩斯托瑞斯今天進一步說明，現行制度下，無論17歲或45歲，或介於其間的男性，「當然都可以自由出國，也不需要任何許可」。他強調，只要兵役仍維持志願制，長期出國既不需申請，也無須事前通報。

此次爭議來自德國「兵役法」第三條關於年滿17歲出國超過3個月即需通報的規定。此條文並非新設，早在1965年冷戰時期即被寫入兵役法，用以掌握可徵召兵源。1969年德國再度修法，只要沒有迫在眉睫的徵召，必須批准役男長期出國申請。

2011年，德國暫停義務役，強制通報不符合志願當兵精神，通報規定失去意義，但相關條文仍保留於法規中。

今年1月1日，德國去年通過的補充原「兵役法」的「兵役制度現代化法」正式上路，在維持志願役制度下恢復兵籍調查與體檢機制，也使部分長期未執行的條文在法律上重新適用，成為此次爭議的背景。

俄烏戰爭後，為符合北大西洋公約組織（NATO）兵力要求，並強化防禦能力，德國聯邦國防部規劃，2035年前將聯邦國防軍兵力從當前約18萬人，增加到26萬人。

此次德國男性出國需向國防部申請許可的爭議事件，凸顯德國兵役政策從單純國防議題，延伸至公民日常生活。隨著安全局勢變化，如何在強化國防需求與維持社會自由之間取得平衡，正成為德國民眾討論焦點。