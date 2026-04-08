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中東戰火釀油價翻倍 菲律賓漁民停止出海、運將想轉行

中央社／ 馬尼拉8日專電
自美國、以色列與伊朗於2月底爆發戰事以來，菲律賓燃油價格不斷上漲，衝擊民生。圖為一名機車騎士在馬尼拉市一家加油站加油。圖／中央社
自美國、以色列與伊朗於2月底爆發戰事以來，菲律賓燃油價格不斷上漲，衝擊民生。圖為一名機車騎士在馬尼拉市一家加油站加油。圖／中央社

中東戰火衝擊菲律賓經濟，燃油價格翻倍，迫使部分運將考慮暫時歇息或轉行，漁民從出遠海改為近岸捕撈。此外，通貨膨脹壓力升高，也引發治安惡化的隱憂。

美國、以色列與伊朗於2月底爆發戰事以來，菲律賓柴油價格已飆升超過一倍，由每公升不到60披索（約新台幣32元），暴漲至目前的大約153披索；汽油價格也從約55披索上升至101披索左右。

根據菲律賓統計署（PSA）最新數據，3月通膨率升至4.2%，高於2月的2.5%及去年同期的1.1%，也超出菲律賓中央銀行（BSP）設定的2%至4%目標區間。

菲律賓「農業協會」（SINAG）總幹事卡英雷特（Jayson Cainglet）今天在參議院聽證會上說，燃料費用現占漁民出海成本約80%，在呂宋島沿海地區，上週已有大約30%的漁民停止出海捕魚，在油價昨天再度上漲後，停止出海捕魚比例現接近50%。

卡英雷特說，部分漁民被迫改採近海捕撈模式，但每趟漁獲量卻只剩5至10公斤，難以維生。

菲律賓農業部宣布已開始向4萬6000多名小本漁民發放每人3000披索燃料補貼，但卡英雷特認為此金額僅是杯水車薪，且許多漁民因未能滿足領取資格而無法受惠。

除了漁業以外，運輸業同樣承受沉重壓力。馬尼拉市公共輸運工具「吉普尼」（Jeepney）運將拉米雷斯（Jose Ramirez）告訴中央社，他目前仍在使用上週加的油，一旦耗盡將暫時歇息，因高油價已使出車無利可圖。

拉米雷斯的說法呼應了「菲律賓運輸業者聯盟」（LTOP）主席馬奎斯（Orlando Marquez）；馬奎斯6日接受DZMM廣播電台訪問時說，由於出車已賺不到錢，部分運將正考慮轉行，包括當工匠，以讓家人糊口。

菲律賓能源部長賈林（Sharon Garin）7日在線上記者會中表示，目前國內燃油庫存仍可支撐50.42天，短期供應無虞，由於伊朗已承諾允許菲律賓船舶安全通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），政府將有時間補充庫存。

然而，隨著生活成本飆升，治安問題也逐漸浮現。根據菲律賓新聞媒體報導，當街行搶、撬開汽車油箱盜油以及加油不付錢逃逸等事件近來頻傳，已引發民眾憂慮。

美國 中央社 PSA

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