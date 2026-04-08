便宜又好用？印度禁陸製監視器強化國安 本土品牌仰賴台灣晶片

印度強化國家安全，4月起全面禁用不合規定的監視器，光是德里街頭，就需拆除約14萬支中國製監視器，並傾向以國貨取代這些設備，而印度本土品牌的監視器，高度仰賴台灣的晶片。

印度電子資訊技術部（Ministry of Electronics and Information Technology）2024年4月頒布的法令規定，為防止監視器拍下的畫面，在未經授權情況下遭有心者在遠端存取，任何要在印度銷售的監控設備，都需經嚴格審查，供應商需披露關鍵零組件（包括晶片模組）的原產國等資訊，並接受漏洞檢測，在確認安全無虞、獲得認證後，才能在市面上銷售。

由於監控設備製造商有2年過渡期可準備，因此印度政府今年4月才開始執法，印度經濟時報（The Economic Times）指出，德里街頭目前有超過半數的監視器為中國產品，政府為保護國家安全，將分階段進行更換。

報導提到，德里公共工程部門在街頭裝了超過27萬支監視器，其中於2020年9月到2022年11月間安裝的約14萬支監視器為中國製，這些設備接下來將逐步拆除並更換，第1階段將汰換5萬支中國製監視器。

中國製監控設備遭質疑有安全隱憂，但在印度無所不在，包括地鐵站監視器在內的政府採購案中，就有不少是由中國廠商得標，在民用市場上，不少店家、民宅、企業公司，也採用中國製監視器。

位於德里的尼赫魯廣場（Nehru Place），被印度台商稱為「印度光華商場」，是知名的資訊科技產品集散地，擁有逾1500店家及批發、零售業者，堪稱全印度最大資通商品集散地之一，各式各樣軟硬體商品應有盡有。

走進尼赫魯廣場，銷售各式各樣電腦、手機、監視器等設備的店家一應俱全。

其中一家監視器材專賣店的店員阿希瓦（Mukesh Ahirwar ）在接受中央社記者訪問時表示，過去買監視設備的人，多會因價格考量，優先買中國產品，「以前大家會覺得中國的東西便宜又好用」，但在政府禁用中國監視器的消息傳出後，大家在買監視器時，真的會先看國產的監視器，國產監視器的銷量也在持續提升中。

經營通訊行賣手機配件的庫瑪（Ankit Kumar）告訴中央社，他的店裡一直有裝監視器，「主要是怕人偷東西」，之前他就是用中國製的監視器，「不知道什麼原因，感覺比較耗電，監視器角度也常跑掉」。

庫瑪表示，現在店裡的監視器已用了一陣子了，前陣子不小心弄壞，所以想買個新的，「我聽說政府在禁中國製監視器，心裡也怕怕的，也擔心店裡的影像真的會被傳到中國」，而且印度製的監視器，看起來蠻好用的，價格也不會差太多，所以現在會選擇買國產的監視器。

經濟時報另一篇關於電信產業觀察的報導指出，政府的規定4月開始正式執行後，基本上中國製的監視器、監控設備已經無法在市場上生存，因為印度政府已經拒絕為這些中國製造商，及使用中國晶片的產品發出認證。

報導也提到，印度去年的監視器市場中，有1/3是中國品牌，而市調機構Counterpoint Research今年截至2月的數據，印度的監視器市場上，有80%的產品是國產品牌，而這些品牌的產品都盡量避免使用中國晶片，改用台灣、美國的晶片。