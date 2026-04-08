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每月21次能防癌！ 研究揭「射精頻率」降低前列腺癌風險

聯合新聞網／ 綜合報導
研究發現一個月射精21次，能大幅降低罹前列腺癌風險。示意圖／ingimage
研究發現一個月射精21次，能大幅降低罹前列腺癌風險。示意圖／ingimage

美國非營利防癌組織近日拋出大膽口號，建議男性「一個月至少射精21次」幫助降低前列腺癌風險。專家指出，這句口號不是在開玩笑，而是有長期研究背書的防癌建議。男性每月射精21次以上，罹患前列腺癌的風險就比射精頻率較低者減少約19%至22%。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，非營利組織Fuck Cancer近期發起一項宣導活動，以幽默方式呼籲男性多關注自身健康。研究作者穆奇（Lorelei Mucci）和團隊分析超過5萬名男性的健康資料，從1986年開始追蹤，發現每月射精21次以上的男性，罹患前列腺癌的風險少了19%到22%。

穆奇表示，「21次」不是絕對門檻，而是統計分析得出的參考值，即使每月只射精約8次，風險也會略為降低。研究推測，較頻繁的射精可能有助於排出潛在致癌物、降低前列腺發炎，甚至影響基因表現，但實際機制仍須進一步研究。

Fuck Cancer共同創辦人表示，刻意用「一個月至少射精21次」當作口號，是希望打破男性對健康議題的尷尬與距離感，「我們的重點是要讓大家願意篩檢、了解風險，並和醫師對話。」

專家提醒，雖然這項發現極具參考價值，但不能單靠射精頻率來預防癌症。專家建議，若要預防癌症，定期檢查、了解自身風險，才是關鍵。

據衛生福利部指出，前列腺癌是台灣男性常見癌症第六名，位居台灣十大癌症第五名，對男性健康影響不容小覷。

前列腺癌 癌症 射精

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