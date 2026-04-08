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誤信網戀成運毒工具人 加國婦攜4公斤毒品入境南韓恐判10年

聯合新聞網／ 綜合報導
女子誤信網戀男友，協助運毒遭逮捕。示意圖／ingimage
女子誤信網戀男友，協助運毒遭逮捕。示意圖／ingimage

加拿大一名身心障礙女子，在網路上認識一名男子，認為自己墜入愛河，協助對方跨國運毒成為「人肉快遞」。女子入境南韓被查獲攜帶4公斤安非他命，恐怕將面臨最高十年刑期。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，59歲的帕克斯（Spring Parks）在今年2月1日入境南韓，因行李中藏有大量毒品被逮。帕克斯的辯護律師表示，帕克斯本身是聽障且患有認知障礙，她透過網路與一名男子交往，深信對方是戀人，才依對方指示飛往海外見面。

律師指出，男子要求她先前往南非「幫忙帶一個行李箱」，再繼續前往亞洲，帕克斯完全不知道行李箱裡藏有毒品。辯護律師海耶斯（Sean Hayes）強調，帕克斯根本不知道行李箱裡有什麼，「她其實是受害者」。

不過，檢方對此說法持保留態度。南韓檢方認為，4公斤毒品數量龐大，不可能完全不知情。由於該國對毒品犯罪採取「零容忍」政策，運毒罪最高可判10年徒刑，帕克斯立即遭到羈押。

帕克斯的南韓律師尹昭英（Soyoung Yoon，音譯）表示，帕克斯意識到自己可能遭人利用，無法接受自己的「感情」是場騙局，在獄中情緒十分低落。帕克斯的兩名女兒洛倫（Lorenne）與安德莉亞（Andrea）已經發起募資，為母親籌措龐大的訴訟費用。帕克斯的女兒強調，母親是「過於信任他人」，才會成為詐騙目標。她們在募款網頁上寫到，帕克斯不是毒販，而是「被操控與利用的受害者」。

帕克斯的律師希望能為她爭取無罪或改判緩刑，不過在最糟糕的情況下，她有可能要面臨長達十年的有期徒刑。

南韓 毒品 網戀 詐騙 走私

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