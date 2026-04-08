網友約見面被下藥 日20多歲男遭6旬網友「注射冰毒」嚇壞報警

網路交友真的要隨時保持警覺，日本福岡市近期發生一起駭人的社會案件。一名20多歲的年輕男子透過交友軟體與一名62歲的男子相約見面，不料竟在對方家中慘遭「注射毒品」。被害人驚覺身體有異，嚇得直奔警局求救，全案才因此曝光。

綜合日媒報導，居住在福岡市博多區住吉、自稱是某機構職員的62歲男子上野典明，因涉嫌違反日本《覺醒劑取締法》（對他人使用毒品）遭到警方逮捕。

案件發生在今年3月7日清晨6點20分左右。上野典明透過交友軟體結識了一名20多歲的年輕男子，並將對方約至自己位於博多區的住處。在此期間，上野嫌犯涉嫌以不明方式，將俗稱「覺醒劑」（多指俗稱冰毒的安非他命等中樞神經興奮劑毒品）注入該名年輕男子的體內。

被害人離開上野的住處後，察覺身體狀況明顯不對勁，隨即前往附近的派出所報案求助。他驚恐地向警方表示：「我的身體好像被放進了什麼奇怪的東西，讓我非常擔心。」

警方獲報後不敢大意，立即安排該名男子進行尿液檢驗，結果果真呈現毒品陽性反應。警方隨即展開深入追查，並掌握了上野典明涉案的關鍵證據。

面對警方的偵訊，62歲的上野典明對犯行供認不諱，他直接坦言：「我對他人使用了覺醒劑，這點沒有錯。」目前，日本警方正針對上野嫌犯獲取毒品的管道與確切來源，展開進一步的詳細調查，以釐清背後是否有其他潛在的犯罪網絡。

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