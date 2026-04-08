尋訪南島原鄉！獨木舟「大角星號」 預計明年航抵台灣 盼深化文化連結

玻里尼西亞航海協會與夏威夷卡美哈梅哈學校代表團今天拜會海洋委員會主委管碧玲，雙方針對傳統航海文化復振與海洋保育進行交流，並確認傳奇雙體獨木舟「大角星號」（Hōkūleʻa）預計於明年航抵台灣，期盼藉此深化與南島語族原鄉的文化連結。

「大角星號」為夏威夷傳統雙體獨木舟，1976年曾創下完全不仰賴現代儀器、僅憑觀測星象與海象，成功從夏威夷航行至大溪地的歷史紀錄。

玻里尼西亞航海協會目前正推動「Moananuiākea Voyage」全球航行計畫，預計總航程達4萬3千海里，串聯36國與近百個原住民族社群，台灣則被列為2027年航程的關鍵站點。

管碧玲表示，傳統航海技術展現了人類與海洋共存的智慧，如台灣達悟族至今仍保有豐富的海洋生活經驗，對當代海洋治理極具啟發。

她指出，海委會今年3月剛協助帛琉傳統帆船訪台，累積了跨國航海交流經驗，未來將持續強化與原民會的跨部會合作，擴大青年及民間參與，鞏固台灣作為南島文化重要節點的地位。

卡美哈梅哈學校執行文化長蘭迪．卡穆埃拉．方（Randie Kamuela Fong）博士指出，來到台灣宛如「尋訪文化根源」，代表團對台灣推動海洋文化的願景深受啟發，期望在未來的航行計畫中，能安排親赴蘭嶼達悟族部落，進行深度的文化交流並致上最高敬意。

玻里尼西亞航海協會今拜會海委會。圖／海洋委員會提供