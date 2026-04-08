日本川崎工安事故3死1失蹤 起重機配重墜落

日本神奈川縣川崎市一處工地昨天發生起重機配重掉落、鷹架坍塌的工安事故，導致3死1失蹤。事發地點也出現一個能直通海面的巨大坑洞，搜救單位研判失蹤的人掉進海裡。

「讀賣新聞」報導，具體地點位在川崎市川崎區扇島地區的JFE鋼鐵東日本製鐵所京濱地區，事故發生的時間為昨天傍晚4時15分左右，當時在拆除大型起重機。

川崎臨港警察署說明，現場5名工作人員被捲入坍塌事故，其中4人被送醫治療後，有3人宣告不治，另外1人還在醫院接受治療，初判傷勢嚴重。

他們當時在拆除大型卸貨起重機上部的配重時，配重因不明原因掉落。據稱，這個圓柱形的配重直徑6公尺、長9公尺、重達500公噸。

川崎臨港警察署也表示，配重當時位在距離地面約30公尺處，內部為混凝土。配重落下之際也導致鷹架坍塌，疑似導致工作人員掉落。據稱，目前下落不明的工作人員當時在配重上，使用重機具削除混凝土。

川崎臨港警察署推測，配重墜落的衝擊恐在鋼板製的基座砸出一個大洞，工作人員可能因此掉入海裡。

鷹架坍塌的附近除了能見到重機具倒落，附近的人也能從洞穴看到海面。

海上保安廳（相當於海巡署）今天上午出動巡邏船與直升機搜索失蹤的工作人員。

警方正在調查工地是否出現安全管理問題。