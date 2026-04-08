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像科幻一樣不真實！阿提米絲2號繞月 「地球落下」與日食奇景曝光

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
「阿提米絲二號」任務的4名太空人6日進行繞月飛行期間，於美東夏令時間晚間6時41分（台北時間7日早上6時41分），透過獵戶座飛行器窗口拍攝到地球部分被月球遮擋的景象。路透
「阿提米絲二號」任務的4名太空人6日進行繞月飛行期間，於美東夏令時間晚間6時41分（台北時間7日早上6時41分），透過獵戶座飛行器窗口拍攝到地球部分被月球遮擋的景象。路透

美國太空總署（NASA）「阿提米絲二號」任務的4名太空人6日完成約7個小時的繞月飛行，創下人類離地球最遠的太空飛行紀錄，目前正返回地球。NASA於7日發布此次繞月期間拍攝的首批照片。

阿提米絲二號任務的4名太空人在為時6小時的飛掠月球期間拍下照片，期間「獵戶座」（Orion）飛行器繞至月球背面，通訊一度中斷。首張照片顯示所謂的「地球落下」（Earthset），呈現地球從布滿隕石坑的月球地景後方探出；另一張照片則呈現壯觀的日食景象，為月球遮蔽太陽的畫面。

「地球落下」照片讓人聯想到1968年的阿波羅8號任務。該次繞月任務發生在人類隔年首次登月之前，太空人安德斯（Bill Anders）拍攝的著名「地球升起」（Earthrise）照片，在浩瀚太空背景下呈現脆弱的藍色地球，至今仍被視為史上最具代表性的環境攝影作品之一。

NASA在圖說中表示，「地球升起」照片是在美東夏令時間6日18時41分（台北時間7日6時41分），透過獵戶座太空飛行器窗戶拍攝。畫面中可見地球的黑暗部分正處於夜晚，而白晝一側則可見澳洲與大洋洲上空的雲層活動；前景中的歐姆隕石坑具有階梯狀邊緣與平坦坑底，中央被隆起的峰體打斷，這些中央峰是在撞擊過程中，月球表面物質液化並向上濺起後形成。

對太空人而言，在月球遮蔽太陽時觀測日食，是這趟非凡旅程中的一大亮點。照片中可見太陽日冕環繞在月球邊緣，左側亮點為金星；由於獵戶座太空飛行器靠近月球，太空人得以觀測近54分鐘的全食階段，而從地球觀看日食通常僅維持短暫時間。

太空人葛洛弗（Victor Glover）形容，這次日食如同「科幻」且「不真實」，並描述太陽日冕的景象。他說：「這一切仍然令人難以置信。太陽已經被月球遮住，但日冕仍然可見，而且非常明亮，幾乎在整個月球周圍形成一道光環。」

葛洛弗說：「地球在遠方非常明亮，而月球就這樣懸掛在我們面前。」

雖然自1972年最後一次登月以來的近50年間，人類已透過衛星拍攝月球背面，但NASA表示，太空人在此次飛掠中能親眼觀察該區域，具有無可取代的價值。太空人並以語音記錄所見景象，NASA科學家將進一步分析這些紀錄，以獲取新的資訊。

這張NASA於7日發布的照片顯示，獵戶座飛行器於6日拍攝到月球完全遮蔽太陽的畫面。法新社
這張NASA於7日發布的照片顯示，獵戶座飛行器於6日拍攝到月球完全遮蔽太陽的畫面。法新社

「阿提米絲二號」任務太空人6日繞月飛行期間，拍下月球南極－艾特肯盆地東緣的景象。路透
「阿提米絲二號」任務太空人6日繞月飛行期間，拍下月球南極－艾特肯盆地東緣的景象。路透

太空人 NASA

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