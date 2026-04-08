快訊

教授健康／4年升正教授卻罹癌 他醒悟：不該那麼負責

停火兩周附帶條件曝光：伊朗、阿曼獲准收取荷莫茲海峽通行費

搭飛機新制上路！民航局：今起限帶2行動電源 違者最重罰10萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

阿提米絲2號太空人返航 感性發言「全人類是一體」

中央社／ 休士頓7日綜合外電報導
阿提米絲2號達到距離地球最遠的25萬2756哩處，四名太空人在獵戶座太空船內合影。 (路透／NASA)
阿提米絲2號達到距離地球最遠的25萬2756哩處，四名太空人在獵戶座太空船內合影。 (路透／NASA)

阿提米絲2號的太空人今天正朝地球飛馳而來，他們帶著繞月飛行的「紀念品」，種種令人屏息的影像與故事，不僅讓地面上的科學家們興奮不已，也為全球觀眾帶來片刻慰藉與啟發。

路透社報導，透過美國國家航空暨太空總署（NASA）精心編排的高畫質照片、GoPro影片及其他影像，3名美國籍與1名加拿大籍太空人為這趟為期10天、充滿歷史性創舉的阿提米絲2號（Artemis II）任務，留下即時且生動的紀錄。

其中最引人注目的，莫過於他們捕捉到令人驚嘆的「地落」（Earthset）瞬間，也就是當地球緩緩沉入崎嶇月球地平線下的那一刻。

這張照片顯然是向1968年阿波羅8號（Apollo 8）任務那張標誌性的「地出」（Earthrise）影像致敬；阿波羅8號的這張影像在人類首次繞月旅行時，成功引發大眾的無窮想像。

據法新社報導，組員們不僅生動地描述月球表面的細節，還目睹月球從太陽前方經過的日食奇景，甚至觀察到月球表面因隕石撞擊而產生的光芒閃爍。

今天下午，太空人們忙著向休士頓任務控制中心的月球科學家們匯報，鉅細靡遺地講述他們在將近7小時觀測期間所目睹的一切。

阿提米絲2號任務的月球科學主管楊恩（KelseyYoung）告訴組員：「我們整個科學團隊乃至更廣泛的科學界，都對你們的成果充滿正面的回饋與感激…請務必知道，你們昨天所做的一切，在科學上確實意義非凡。」

這支由美國太空人魏斯曼（Reid Wiseman）、科克（Christina Koch）、葛洛佛（Victor Glover）以及加拿大太空人韓森（Jeremy Hansen）組成的4人團隊，成功繞行了月球。

這是NASA更宏大計畫的一部分，旨在為最早於2028年重返月球表面鋪平道路，並搶在中國之前，在未來10年建立長期的月球基地，為探索火星的遠大目標做準備。

在一次從太空傳回的訊息中，太空人葛洛佛捕捉到世界和諧的罕見時刻。

他對著地球上的觀眾說：「你看起來很美。而且從這裡看，你也像是一個整體；我們所有人都是智人。無論你來自何方或長相如何，我們全都是一體的。」

在完成繞月飛行後，團隊已踏上歸途，預計將於10日深夜在加州外海的太平洋上濺落。

昨天深夜，組員們接到了NASA署長艾薩克曼（Jared Isaacman）和美國總統川普的祝賀電話。

川普稱讚這幾位太空人是具有「極大勇氣」的「現代拓荒者」，並表示：「你們真的啟發了全世界。」

美國 太陽 太空人

延伸閱讀

美「獵戶座」飛船繞月 創人類離地球最遠飛行紀錄

距離地球25萬2756哩 「阿提米絲2號」創人類最遠飛行紀錄

月球背面通訊死區 「阿提米絲2號」一度失聯40分鐘揪人心

阿提米絲2號近距直擊月球背面 隕石坑命名有洋蔥

相關新聞

烏克蘭空手道國手的日本情誼：義賣奧運獎牌的4年過後

2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，有烏克蘭運動員號召義賣獎牌或是各種和自己職業運動生涯有關的物品，替烏克蘭軍方籌募款項。烏克蘭的空手道選手斯坦尼斯拉夫・戈魯納（Stanislav Horuna）就是參與這項計劃的其中一人，當時他義賣了自己在半年前才在2020東京奧運拿下的男子75公斤級空手道銅牌，募到2萬5百美元。

AI修過頭？女議員「嫩到認不出」 惹怒選民遭政黨開除

荷蘭一名在地方選舉中當選的女性政治人物，近日因其競選照片疑似經AI處理而引發爭議，但本人出面駁斥相關說法，最終仍被其所屬政黨開除黨籍。

阿提米絲2號太空人返航 感性發言「全人類是一體」

阿提米絲2號的太空人今天正朝地球飛馳而來，他們帶著繞月飛行的「紀念品」，種種令人屏息的影像與故事，不僅讓地面上的科學家們...

泰國應對能源危機 潑水節後擬禁止加油站夜間營業

泰國總理阿努廷今天表示，政府正在制定節省燃料的措施，以保障國內石油供應，其中一項措施是限制加油站的營業時間。他說，預計自...

巨坑全是水！東京近郊川崎市港區12層高鷹架倒塌 3重傷1失蹤

日本神奈川縣川崎市港區今天發生鷹架倒塌意外，這座鷹架高40公尺、約12層樓，位於日本JFE鋼鐵公司的1座工廠，當時正在進...

「冰箱空空像話嗎？」月收17萬雙薪夫妻不開伙 她遭婆婆狠酸超心寒

現代人工作忙碌，許多人對家事分配、飲食方式往往有自己的步調，若他人強硬干涉，恐引發家庭風暴。南韓一名妻子表示，與丈夫兩人是月收入超過800萬韓元（約新台幣17萬元）的雙薪家庭，平時在家都不開伙、靠外送度日。然而，婆婆每次來訪時總會開他們的冰箱檢視，質問她「什麼時候要自己做飯...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。