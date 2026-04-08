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AI修過頭？女議員「嫩到認不出」 惹怒選民遭政黨開除

聯合新聞網／ 綜合報導
荷蘭一名剛當選地區議員的女性政治人物，因其競選照片疑似經AI處理而引發爭議，最終遭政黨開除黨籍。圖／AI生成
荷蘭一名剛當選地區議員的女性政治人物，因其競選照片疑似經AI處理而引發爭議，最終遭政黨開除黨籍。圖／AI生成

荷蘭一名在地方選舉中當選的女性政治人物，近日因其競選照片疑似經AI處理而引發爭議，但本人出面駁斥相關說法，最終仍被其所屬政黨開除黨籍。

59歲的賴希曼（Patricia Reichman）成功當選鹿特丹一處社區的代表。不過，她刊登於當地報紙的照片與實際外貌差異明顯，相較於她自行提供的官方候選人照片，該影像較本尊顯得更為年輕，五官也略有不同，引起外界質疑照片經過AI大幅修飾。

對此，賴希曼接受荷蘭《每日匯報》（Algemeen Dagblad）訪問時表示，照片並非使用AI製作，而是透過線上工具「提升解析度」。她表示，原始照片因解析度過低，才進行像素強化處理，「那確實是我本人，只是我目前因服用藥物，外貌略有變化，但很快就會恢復。」

她還表示自己平時也常被誤認年齡。「當我與兒子外出時，經常被誤認為是他的女友，大家都說我看起來比實際年齡年輕。」

然而，風波並未止於照片爭議。《每日匯報》進一步指出，賴希曼還被質疑並未實際居住在選區。對此，她表示自己擁有兩處住所，堅稱確實居住於該社區。

其所屬政黨「宜居鹿特丹」（Leefbaar Rotterdam）隨後發表聲明，指出該照片明顯經過AI大幅修飾，無法真實呈現本人形象，並強調該影像並未用於政黨競選宣傳或市政府正式發布，而是由賴希曼以個人名義提供給社區報紙。

聲明同時表示，政黨已要求賴希曼辭去議席，但遭到拒絕，最終決定將其開除，理由是她在面試過程中提供的資訊與實際情況不符，已喪失基本信任。

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