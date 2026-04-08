捷克首季萊姆病逾1300例 專家籲穿長褲、避免坐草地

捷克長期以來為蜱蟲傳播疾病發生率較高的國家之一。今年第一季度，捷克醫療機構已通報超過1300例由蜱蟲傳播的萊姆病病例。專家警示，在城市綠地感染萊姆病的風險比森林還高，並建議民眾外出時穿長褲、避免直接坐草地。

復活節期間天氣晴朗宜人，不少捷克民眾趁機外出踏青。然而，隨著氣溫逐漸回升，蜱蟲活動也明顯增加，感染風險不容忽視。

根據國家公共衛生研究所（SZÚ）數據，今年第一季度捷克醫療機構已通報超過1300例由蜱蟲傳播的萊姆病病例。值得注意的是，在城市綠地中感染萊姆病的風險，甚至比森林高出3倍。

國家萊姆病參考實驗室專家基比科娃（KateřinaKybicová）指出，城市公園的感染風險其實遠高於一般認知。「春季時，蜱蟲常潛伏在落葉中。只需坐在長椅上，便可能遭到叮咬。」

自2014年起，捷克研究團隊已在布拉格12座公園展開蜱蟲監測，並於3年前擴大至全國各州府城市。迄今已蒐集超過10萬隻蜱蟲樣本，研究結果顯示，城市公園為風險最高區域。

研究指出，城市環境中的感染風險更具威脅性，因蜱蟲往往在同一宿主身上反覆吸血，特別是鳥類及小型哺乳動物，如囓齒類、刺蝟與松鼠，這種反覆感染使蜱蟲帶有萊姆病病原比例高達25%至30%。相比之下，森林中的蜱蟲感染率較低，約為10%至12%。

基比科娃指出，捷克長期以來屬於蜱蟲疾病傳播發生率較高的國家之一，這與捷克的氣候條件密切相關。在捷克，蜱蟲通常自2月至3月開始活動，由於夏季不會過於炎熱、乾燥，使得蜱蟲得以生存。全球暖化也使蜱蟲活動期延長，並逐步擴展至更高海拔地區。

基比科娃說，感染萊姆病後，典型症狀為出現「遊走性紅斑」，通常可透過抗生素治療。至於另一種疾病「蜱蟲腦炎」，目前已有疫苗可供預防。

然而，在捷克接種蜱蟲腦炎疫苗的比例仍偏低，遠低於鄰國奧地利逾超過90%疫苗接種率。基比科娃表示：「近年來首劑疫苗接種率有所提升，已接近全國人口的一半。然而，若未完成第二與第三劑接種，仍不足以建立完整且長期的免疫力。」

基比科娃提醒，預防被蜱蟲叮咬的措施至關重要。除了外出時穿著長褲、避免直接坐草地，建議使用人工化學製造的防蚊液，以提高防護效果。

她說，風險不只存在於森林，身處城市公園同樣需提高警覺。民眾外出返家後，應立即檢查衣物是否附著蜱蟲，並進行清洗與使用烘乾機。