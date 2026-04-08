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台灣4作品入圍巴黎新影像藝術節 陳芯宜談VR身體感

中央社／ 巴黎7日專電
巴黎「新影像藝術節」揭幕，台灣導演陳芯宜（中）於座談中分享VR（虛擬實境）創作思維，強調「身體感」與空間敘事的獨特性。中央社
巴黎「新影像藝術節」揭幕，台灣導演陳芯宜（中）於座談中分享VR（虛擬實境）創作思維，強調「身體感」與空間敘事的獨特性。中央社

巴黎「新影像藝術節」揭幕，台灣有4件作品入圍競賽單元，展現在沉浸式影像領域的創作實力。導演陳芯宜另於開幕座談分享VR創作思維，強調「身體感」與空間敘事的獨特性。

沉浸式藝術盛會「新影像藝術節」（NewImagesFestival）於本月8日到12日在巴黎科學與工業城（Citédes sciences et de l'industrie）舉行，今天舉辦座談和工作坊。

台灣有3件作品入圍XR（延展實境）競賽單元，分別是盧佳慧和張文杰的「向暘－寫給天國的迴旋曲」、謝筱婷與謝筱瑋的The Awake、陳芯宜的「雲在兩千米」；另外謝文毅的「暗面」入圍Dome（穹頂）競賽單元。

作為開幕首場重要活動，陳芯宜今天與藝術節總監齊格勒（Michele Ziegler）在「重新構思沉浸式體驗」（Reimaging immersion）座談中對談。

陳芯宜說，為VR（虛擬實境）創作劇本時，比起觀眾的視角，她更在乎如何讓觀眾的身體「有感」，例如她的作品「無法離開的人」是融合許多白色恐怖受難者經歷的改編故事，屬於劇情片而非紀錄片，但在35分鐘的VR影片中，讓觀眾體感宛如在場，或許可以因此思考更多事情。

她說，VR影片不同於一般電影可使用蒙太奇（Montage，剪輯）手法，但其實還是存在「空間剪接」，比如觀眾往右看、聽到左邊有聲響又往左看、然後再轉向前面，這3個場景的資訊結合成特殊的剪接經驗，不同的觀看順序構成了觀者獨特的體驗。

陳芯宜表示，她創作VR作品時，常會思考一個根本問題：為什麼要用VR形式？這些年完成3部作品後，慢慢體會到VR「非常有身體性」，能讓人觀看時產生「頓悟」的感受。

陳芯宜談到創作中的下一部作品「碎為微塵之後」，「碎為微塵」出自金剛經，某方面來說其含義和VR很像，例如掃描物質生成的點狀物構成影像，從經文角度可思考「一個一個點狀是真實嗎？或者整個都碎掉了是真實嗎？所有東西合在一起是真實嗎？」這些問題「好像就是在探討VR這個媒材一樣」。

台灣作品在各大沉浸式內容競賽頻頻獲獎，今年在巴黎新影像藝術節入圍名單的占比也很突出，XR競賽單元共18件作品角逐，台灣占3件；Dome競賽單元共11件獲選，台灣占一件。

陳芯宜接受中央社記者訪問時指出，高雄市電影館2017年開始推動沉浸式影像創作，讓台灣早占先機，且進入這項新興產業的人才濟濟，涵蓋電影、劇場、特效、遊戲等多元領域，加上政府力挺，促使台灣繳出優異表現。

陳芯宜提到，台灣還有技術優勢。舉例來說，她於2018年推出的「留給未來的殘影」用上8K3D規格，畢竟「畫質夠好，才有辦法真的身歷其境」，而當時國際上似乎沒有其他團隊做到這個程度。

駐法國台灣文化中心（巴文中心）主任陳宏星盛讚「雲在兩千米」在VR領域走得很前面。他說，在高雄市電影館、文化部、文化內容策進院等部門大力支持下，可以說國家在背後推動的力量，是讓台灣於這項藝術領域領先的關鍵因素之一。

巴黎

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