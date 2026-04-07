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泰國應對能源危機 潑水節後擬禁止加油站夜間營業

中央社／ 曼谷7日專電
泰國總理阿努廷。圖／歐新社
泰國總理阿努廷。圖／歐新社

泰國總理阿努廷今天表示，政府正在制定節省燃料的措施，以保障國內石油供應，其中一項措施是限制加油站的營業時間。他說，預計自潑水節假期結束後，將禁止加油站夜間營業，即自晚間10時到凌晨5時須關閉。

民族報（The Nation）等媒體報導，為因應燃油短缺問題，總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）今天在內政部發表演說時表示，政府最快可能自4月20日起實施加油站夜間禁售令，但他強調不會影響民眾4月11日至15日潑水節期間的旅行。

每年4月13日到15日是俗稱潑水節的佛教新年宋干節（Songkran），為泰國重要的節慶之一，也是泰國人返鄉過節的時刻。今年潑水節前2天適逢週末，因此假期共有5天。

兼任泰國內政部長的阿努廷表示，他將加速建立新的中東衝突管理與監測中心，此前，該委員會的任期已因上屆政府結束任期而解散。

他補充說，政府計畫在持續的中東衝突期間，尋找一切可能的節能方法，且可能被迫採取嚴格措施以控制燃料消耗。

另外，部分巴士業者表示，潑水節返鄉潮期間的班次恐將減少。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，跨府巴士和廂型車業者表示，若政府拒絕給予相關補貼，他們將被迫從9日開始減少發車班次，並解釋說，由於柴油價格飆升，他們無法承擔營運成本，而須減少服務。

對此，泰國交通部表示，將在潑水節期間補貼巴士業者，之後也會推出新的票價結構，以更好地反映營運成本。

隨著中東衝突未歇及政府減少補貼，泰國燃油價格過去幾週大幅調漲。柴油價格自5日起調升至每公升約50.54泰銖（約新台幣49.55元）創歷史新高。

泰國甫上任的能源部長艾卡納（Akanat Promphan）今天召開能源政策管理委員會（Epac）會議後，以主席身份下令降低柴油煉油利潤，調降零售燃油價格，每公升調降2.14泰銖，新價格預計將於9日生效。

加油站 泰國 潑水節

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