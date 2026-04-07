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巨坑全是水！東京近郊川崎市港區12層高鷹架倒塌 3重傷1失蹤
日本神奈川縣川崎市港區今天發生鷹架倒塌意外，這座鷹架高40公尺、約12層樓，位於日本JFE鋼鐵公司的1座工廠，當時正在進行起重機拆卸，事故已造成3名工人重傷，仍有1人失聯。
法新社報導，川崎市距離東京約20公里。日本放送協會（NHK）報導，事發地點位於川崎市臨海區一角，現場在進行船舶貨物卸載所用起重機的拆卸作業。
NHK的空拍畫面顯示，川崎市港區複合設施旁出現一個巨大坑洞，內部充滿水，現場有消防車與救援人員，並有潛水員正在進行搜救。
NHK引述警方和消防官員報導，鷹架倒塌時有5人墜落，其中3人失去意識、情況危急，1人意識清楚，其餘1人仍下落不明。
神奈川縣警方告訴法新社，這起事故「發生在JFE鋼鐵（JFE Steel）位於川崎市的1座鋼鐵工廠」，此外未提供更多細節。
JFE鋼鐵是日本第2大鋼鐵製造商，僅次於日本製鐵（Nippon Steel）。
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