「冰箱空空像話嗎？」月收17萬雙薪夫妻不開伙 她遭婆婆狠酸超心寒

現代人工作忙碌，許多人對家事分配、飲食方式往往有自己的步調，若他人強硬干涉，恐引發家庭風暴。南韓一名妻子表示，與丈夫兩人是月收入超過800萬韓元（約新台幣17萬元）的雙薪家庭，平時在家都不開伙、靠外送度日。然而，婆婆每次來訪時總會開他們的冰箱檢視，質問她「什麼時候要自己做飯？」，令妻子覺得被冒犯。

根據韓媒體育娛樂報、News1報導，南韓一名妻子在網路論壇分享婆媳難題，她提到，目前與丈夫都是上班族，兩人月收入總額超過800萬韓元，因生活效率、時間不夠等考量，夫妻在家幾乎不開伙，都是點外送或用料理包解決三餐，彼此對這樣的用餐方式沒有任何不滿，丈夫也積極洗碗或處理垃圾回收。

然而，這樣的行為在婆婆眼裡卻宛如眼中釘，妻子表示，每次只要婆婆一到家裡拜訪，都會檢查他們的冰箱，檢討夫妻倆的飲食方式，甚至還會將矛頭指向她，不客氣地直言「這像話嗎？冰箱怎麼是空的？」，更會問「什麼時候要自己做飯？」、「這樣生了小孩也要讓孩子吃外送嗎？」

妻子坦言，每次都會以委婉的口吻向婆婆說明，但婆婆不僅不斷嫌棄，且咋舌轉身離開的畫面讓她想忘也忘不了，「感覺好像把我當成很不負責任的人，真的無法理解」，備感委屈。

面對婆婆的質疑，妻子感到相當不解，且「家中不開伙」是夫妻倆皆同意的生活模式，質疑為何婆婆總要這樣否定他們的相處模式，並在文中問道，「不煮飯真的有那麼嚴重嗎？連孩子都還沒生，現在就講這種話真的合理嗎？」

文章曝光後，網友也各自發表不同的意見，有人認為婆婆如果只是因為擔心兒子的話，也不該只對媳婦撒氣。也有人慶幸原PO的丈夫不是「豬隊友」，不會單方面偏袒婆婆，或是與婆婆聯手質疑她的生活習慣。