AI假律師成最後一擊！日漫畫家遇詐騙「存款全沒了」 壽險解約也救不回

日本漫畫家田中純（たなかじゅん）今（7）日在社群平台X表示，自今（2026）年2至3月間碰上投資詐騙，為此痛失583萬2000日圓（約新台幣116.6萬元），「存款全消失了，可能已經撐不下去了」，並陸續發了多則貼文詳述遭詐過程，消息曝光後隨即掀起熱烈討論。

ORICON NEWS報導，事件起因是田中純的妻子在網路上看到「只要在家輸入資訊就行」的兼職廣告，宣稱只要按指示操作，手頭的資金就能增加，他們便開始了協助營運加密貨幣乙太幣的工作，持續累積報酬。

某日，營運方突然舉辦一項活動，聲稱投入自備資金投資即可獲得5倍收益，田中便準備了100萬日圓（約新台幣20萬元）參與，不料遵循客服人員操作後百萬卻瞬間歸零，甚至反被指責「操作不當」，才使資金流失。後來田中又追加80萬日圓（約新台幣16萬元）投資，再次遵循操作，帳面暴增至720萬日圓（約新台幣144萬元）。

不料，對方卻要求田中支付144萬日圓（約新台幣28.8萬元）的「技術費」，才能將720日圓的獲利全數領出。田中稱自己在別無選擇之下，只好取消壽險、向親友借錢，好不容易湊齊一筆錢後，對方又反覆要他支付各種手續費，甚至稱「因要匯出大筆金額被懷疑涉及犯罪」，還要田中付72萬日圓（約新台幣14.4萬元）委任國際律師。

當田中收到對方傳來疑似以AI生成的律師照，他的投資致富美夢終於破碎，田中這才終於醒悟，發現自己已落入詐騙陷阱。儘管後續田中緊追對方尋求賠償，但詐騙方總是編造各種藉口並逃之夭夭，事後田中雖已報警，但警方也坦言「要拿回錢希望相當渺茫」。

回顧被詐騙的歷程，田中提到，大家可能都好奇「為何現在才察覺有異？」，他好幾次都覺得有些不對勁，但一方面是自己當時鬼迷心竅，許多事情都想著「怎麼可能」來蒙騙自己，且對方的手段也相當高明，才讓他一步步深陷局中。

田中坦言，「田中家已經走投無路了，現在已經無計可施」，存款幾乎不剩，還被各種帳單追著跑，分享沉痛詐騙經驗同時，也期盼外界伸予援手，若能購買他所繪製的簽名板，將幫助他走過此次難關。