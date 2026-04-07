柏林大教堂重啟地下墓穴 百具棺木展歐洲王權文化

柏林大教堂霍亨索倫王朝墓室近期重新對外開放，完成長達6年的整修工程後，透過棺木展現普魯士王權與死亡文化，「棺材展」成為柏林觀光新亮點，今年復活節假期間吸引眾多國內外參觀人潮。

霍亨索倫家族（Hohenzollern）為德國歷史上重要統治家族，起源於中世紀，後成為布蘭登堡選帝侯，並於18世紀升格為普魯士王國。19世紀民族國家興起，霍亨索倫家族成為德意志帝國皇室代表，影響力直至第一次世界大戰君主制終結前夕。

位於柏林大教堂地下的霍亨索倫墓室，安放近百具王室成員棺木，時間跨度自16世紀至20世紀初，是德國規模最大的王朝墓葬之一。

墓室在第二次世界大戰期間曾遭嚴重破壞，部分棺木毀損、遺骸混亂，加上長年受地下水與潮濕影響，部分棺木曾出現腐朽甚至遺骨外露情形，至今仍有王室成員身分無法完全確認，增加修復與研究的難度。

6年整修工程耗資約2950萬歐元（約新台幣10億），由德國聯邦政府、柏林市與教堂共同負擔。工程除導入現代化氣候控制系統、改善無障礙動線外，也將近百具石棺重新整理排列，恢復至1905年柏林大教堂落成時的展示樣貌。

今年三月重啟的王朝墓室在復活節長假迎來參觀人潮，遊客在教堂地底的墓穴瞻仰霍亨索倫家族歷代統治者，墓室內棺木形式多樣，從簡樸木棺到雕刻繁複、鍍金裝飾的「華麗棺」並列展示，反映棺木材料隨時代的演進與不同時期王室的喪葬文化。

「華麗棺」（Prunksarkophage）是歐洲王室文化中特有形式，指具高度裝飾性的王室石棺，不僅用於安放遺體，更承載展示王權功能，通常被放置於教堂等公共場域。

普魯士首任國王腓特烈一世與妻子的「華麗棺」即特別放在柏林大教堂一樓空間，棺木上裝飾巴洛克風格獅鷲、王冠與權杖等王權象徵，吸引眾多遊客拍照。

地下墓室內則可見多具尺寸較小的兒童棺木，館方說明，這些棺木反映過去即便身為王族，仍難以避免高嬰幼兒死亡率的歷史現實。並列的華麗棺與兒童棺木，也讓參觀者在王權之外，看見生命脆弱的一面。

根據官方資料，霍亨索倫墓室在整修前每年可吸引超過70萬參觀人次，是柏林重要觀光景點之一。隨重新開放與增加導覽註解，館方期待再度帶動人潮，讓霍亨索倫墓室不僅是王室安葬之地，也成為認識德國歷史與喪葬文化的重要場域。

過去歐洲王權與宗教密不可分，王室的華麗棺多置於教堂等公眾可見之處，圖為被放置於柏林大教堂禮拜處的普魯士第一任國王腓特烈一世棺木。中央社

整修後重新開放的柏林大教堂霍亨索倫王朝墓室，展示近百具不同時期王室成員棺木，復活節期間吸引不少參觀人潮。中央社