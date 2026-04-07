高市出席國會審議時間為前任6成 常用X回應批評

「日本經濟新聞」今天報導，日本首相高市早苗出席2026年度預算案的國會審議時間偏短，僅是上年度時任日相石破茂的6成，而她透過社群平台X反駁批評的做法也相當明顯。

報導指出，有意見認為她透過這種方式，減少了回應尖銳提問的機會，但容易流於單向傳達訊息。

截至今天，高市出席眾議院與參議院的預算委員會時間，累計70小時；而日相石破茂執政期間，自民黨處於少數執政黨的情況下，石破出席國會兩院2025年度預算案審議的時間達118小時。

而高市這次出席國會審議預算案的時間，為這10年來最短。安倍晉三、菅義偉、岸田文雄、石破茂先後在2017年度到2025年度擔任日本首相，高市出席上述場合的時間，僅是這段期間平均值97小時的7成多。

立憲民主黨參議員勝部賢志今天在參院預算委員會主張，「在國會回答我們的提問，並確實面對國民的不安與憂慮，是首相的重要責任。」

即使在野黨要求高市出席，執政黨也未「照單全收」。自民黨幹部坦言，「我們不讓首相太常出席國會。」

報導指出，高市會自己改寫幕僚準備好答辯內容，因此準備相當耗時。此外，高市曾向身邊的人抱怨「到了晚上出現追加問題」，或是不滿在野黨會提出與預算案無關的提問。在野黨中道改革聯合代表小川淳也3月質詢時，詢問閣員是否觀看了世界棒球經典賽（WBC）後在網路引發批評，有網友質疑「這問題有意義嗎」。

不過，日本政府與執政黨在眾院預算委員會，也出現被認為與國會改革逆行的動作。雖然在野黨先前只要求相關閣員出席基本質詢，但執政黨讓全體閣員到場，被認為是為避免在野黨的提問集中在高市身上。對於沒被提問的閣員而言，這等同於浪費時間。

關於社群媒體的使用，高市上任5個多月來，時常使用X因應危機管理與領袖外交等事宜，不過先前發送禮品目錄給同黨議員後遭受大量批評時，則拒絕媒體的訪問。

她把X視為重要的說明平台，追蹤人數超過280萬，相當具有網路發聲能力。她會親自構思貼文，即使經由公關人員草擬，她也必定親自確認。

高市也會透過貼文回應報導或是宣布重要事項，像是她本月5日發文否認曾經表明不出席參院預算委集中審議的報導。而她稍早在X宣布，經濟產業大臣赤澤亮正身兼「因應中東局勢確保重要物資穩定擔當大臣」。

對此，中央大學教授中北浩爾指出，「透過社群媒體發聲是單向的，在國會討論中才能深化議題。雖然在野黨提問品質不一，但仍需一定程度的寬容。」