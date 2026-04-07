細節不明…法國罕見意外高速列車撞卡車 釀1死27傷

許多人到日本喜歡大啖拉麵，但部分店家對用餐行為有著一套規範，光顧時應多留意。日本知名拉麵店「煮干亂舞」年初公告，禁止顧客在用餐時使用手機，違者將被請出店外，且不會退款。店長透露，由於過去曾有人將手機放到調味罐上，造成衛生疑慮，還有人邊吃麵邊看A片...

2026-04-07 17:53