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日本拉麵店用餐禁滑手機 老闆揭亂象：汙染調味罐、邊吃邊看成人片

聯合新聞網／ 綜合報導
日本知名拉麵店「煮干亂舞」年初公告，禁止顧客在用餐時使用手機，違者將被請出店外，且不會退款。示意圖／AI生成
日本知名拉麵店「煮干亂舞」年初公告，禁止顧客在用餐時使用手機，違者將被請出店外，且不會退款。示意圖／AI生成

許多人到日本喜歡大啖拉麵，但部分店家對用餐行為有著一套規範，光顧時應多留意。日本知名拉麵店「煮干亂舞」年初公告，禁止顧客在用餐時使用手機，違者將被請出店外，且不會退款。店長透露，由於過去曾有人將手機放到調味罐上，造成衛生疑慮，還有人邊吃麵邊看A片，這才讓他們不得不以較強硬的方式，應對這些「不速之客」。

位於日本埼玉縣春日部市的人氣拉麵店「煮干亂舞」，在今（2026）年1月底時發出公告，要求顧客「用餐期間禁止使用手機」，並表明若客人不願遵守規範，很可能被請出店外，且不另行退款。相關消息近日又在日本社群掀起討論，不僅日本媒體前往採訪店家，連老闆也在X發聲。

「煮干亂舞」的店長川田雄一上個月在X發文指出，一名客人來店用餐時，將個人的手機放在黑胡椒罐上，邊看影片邊用餐，即使店員上前提醒仍不願配合，後續才請他離開。川田雄一指出，由於該客人的行為已影響環境衛生，才會以較強硬的方式應對，且事發後也將調味料罐及桌面清消完畢，避免讓其他無辜的顧客受到影響。

FNN News報導，「煮干亂舞」以講究的細麵搭配大量小魚乾熬製的湯頭聞名，由於細麵較易變軟，店家便希望客人們能在麵條剛出爐、最美味的狀態下品嚐，因此才祭出「用餐時禁用手機」的禁令。雖有明確規範，但店家也呼籲客人依自己喜歡的節奏享用拉麵，且用餐前使用手機或拍攝拉麵，並沒有任何問題。

而針對過去為何會要求用餐期間禁用手機，川田雄一回應，雖然也有翻桌率等考量，但最大的原因是，先前一名客人曾一邊看成人片一邊吃麵。由於店內不時會有年幼或未成年的客人，川田雄一認為這樣的行為絕不能被允許，這才決定下禁令。

拉麵店的手機禁令話題發燒，網友們也呈現兩極看法，部分民眾認同店家的作法，「光是把手機放在調味料罐上這點，就足以列為驅逐對象了」，另一派則認為不願受到限制，「雖然理解店家，但如果不能照自己的節奏輕鬆用餐，這種店我真不想去」。

此外，也有酸民留言嗆「如果駐日美軍一邊用手機觀看成人影片一邊吃拉麵的話，會被趕出去嗎？」，對此川田雄一也嚴正回應，「無論是誰都一律拒絕接待」。

日本 拉麵 手機

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