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阿提米絲2號繞月首抵「離地球最遠處」距離等同新幹線連跑2個月
阿提米絲2號的載人太空船成功在月球背面飛行，並於台北時間今天上午飛抵距離地球40萬6771公里處，創下人類新紀錄。這個距離相當於搭乘時速約300公里的高鐵約2個月。
阿提米絲2號（Artemis II）是由美國國家航空暨太空總署（NASA）主導的繞月飛行計畫，這項計畫派出的太空船獵戶座（Orion）載著3名美國籍和1名加拿大籍太空人。
這些太空人搭乘「獵戶座」於台北時間今天上午7時2分，飛抵距離地球40萬6771公里處，比1970年代的阿波羅13號（Apollo 13）任務創下的紀錄（約40萬171公里）多出6600公里。
許多人應該會好奇，這個距離到底有多遠，「讀賣新聞」今天報導，40萬6771公里相當於地球一圈的10倍，也是東京與大阪直線距離約400公里的1017倍左右。
另外，若以人類徒步速度、時速約4公里來算，要11.6年左右才能走完這個距離；如果以獵豹奔跑速度、時速100公里左右來算，獵豹也需要跑半年。
而如果以行駛時速約300公里的新幹線（相當於高鐵）計算，新幹線也要行駛約2個月才能抵達。
若以人類跑全長42.195公里的馬拉松而言，這個距離相當於跑完9640趟全程馬拉松。
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