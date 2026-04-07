快訊

國道1號內湖段混凝土車撞4車 小貨車駕駛命危5人送醫

伊朗最高領袖神隱1個月現況曝光！傳「恐與哈米尼同葬宗教聖城」

下班記得帶傘！2縣市大雨特報 恐一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

巴拿馬運河附近油罐車驚爆 火球濃煙竄天際1死2傷

中央社／ 巴拿馬市6日綜合外電報導

當局表示，一輛運送燃料的卡車今天在一座橫跨巴拿馬運河的橋梁附近爆炸，造成1人死亡、2人受傷。

法新社報導，爆炸發生在緊鄰美洲大橋（Bridge ofthe Americas）一座提供油罐車裝載燃料的複合式設施內。美洲大橋橫跨巴拿馬運河（Panama Canal）太平洋入口，是當地一條主要幹道。

監視器畫面可以看見爆炸當時現場出現火球，大量濃煙直竄天際。

巴拿馬消防局局長阿爾瓦雷茲（Victor Alvarez）表示，一名推測任職該設施的民眾在爆炸中喪生，另有2名消防員受到輕傷。

巴拿馬運河管理局（Panama Canal Authority）表示，這起爆炸未對運河造成影響。

美洲大橋於事發後封閉，預計明天進行檢查，以評估是否因爆炸受損。

巴拿馬 巴拿馬運河

延伸閱讀

伊朗飛彈擊中以色列海法住宅 4人受傷3人失蹤

德州油罐車撞電線起火 司機燒傷情況危急

影／伊朗「經濟心臟」遇襲！逾50座石化廠停工 園區竄大片黑煙畫面曝

俄企自伊朗布什爾核電廠再撤198人 1員工死於彈片

相關新聞

社交孤立、成就低落…現代男性越來越「廢」？心理學家：力量失衡了

在追求成就與競爭的現代社會，男性往往被形塑成必須在事業與名利場中廝殺的鬥士，但根據《今日心理學》（Psychology Today）報導，當代男性正經歷更高比例的焦慮與憂鬱...

只是想解釋卻讓人不舒服？專家解析「男性說教」：無意識偏見才是問題

在日常對話中，「解釋」原本是再普通不過的溝通方式，但當語氣與權力關係產生微妙變化時，卻可能讓人感到被貶低甚至不被尊重。據美媒《Psychology Today》報導，心理治療師凱蒂·吉利斯（Kaytee Gillis）近日撰文指出...

為何說謊？男性在「一情境」下比女性更容易不誠實 專家揭背後成因

在競爭與效率至上的社會氛圍中，「誠實」往往被視為一種基本卻珍貴的品格，無論是政治人物、職場同事，還是親密關係中的伴侶，人們普遍將坦率與真誠視為建立信任的核心條件。然而...

距離地球25萬2756哩 「阿提米絲2號」創人類最遠飛行紀錄

美國太空總署(NASA)自「阿波羅計畫」時代以來首次重返月球的重頭戲，阿提米絲2號(Artemis 2)繞月飛行於美東時間6日晚上7時左右完成，開始踏上歸家之旅。整個繞月飛行歷時約七個小時，也創下人類離地球最遠的太空飛行紀錄。

月球背面通訊死區 「阿提米絲2號」一度失聯40分鐘揪人心

飛奔往月球的「阿提米絲2號」(Artemis II)，無論走到多遠都一直與休士頓的控制中心保持聯繫，這是四名太空人與地球家園最令人安心的連結，然而這條連結在美東時間6日晚上6時44分左右中斷。

巴哈馬水域鯊魚驗出古柯鹼、止痛藥… 觀光熱點更明顯

根據刊載於學術期刊資料庫ScienceDirect的研究，科學家在巴哈馬水域鯊魚體內驗出古柯鹼、咖啡因與止痛藥，顯示這些新興汙染物開始滲透海洋環境，這個現象在觀光興盛地區尤為明顯。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。