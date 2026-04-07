巴拿馬運河附近油罐車驚爆 火球濃煙竄天際1死2傷

當局表示，一輛運送燃料的卡車今天在一座橫跨巴拿馬運河的橋梁附近爆炸，造成1人死亡、2人受傷。

法新社報導，爆炸發生在緊鄰美洲大橋（Bridge ofthe Americas）一座提供油罐車裝載燃料的複合式設施內。美洲大橋橫跨巴拿馬運河（Panama Canal）太平洋入口，是當地一條主要幹道。

監視器畫面可以看見爆炸當時現場出現火球，大量濃煙直竄天際。

巴拿馬消防局局長阿爾瓦雷茲（Victor Alvarez）表示，一名推測任職該設施的民眾在爆炸中喪生，另有2名消防員受到輕傷。

巴拿馬運河管理局（Panama Canal Authority）表示，這起爆炸未對運河造成影響。

美洲大橋於事發後封閉，預計明天進行檢查，以評估是否因爆炸受損。