只是想解釋卻讓人不舒服？專家解析「男性說教」：無意識偏見才是問題

在日常對話中，「解釋」原本是再普通不過的溝通方式，但當語氣與權力關係產生微妙變化時，卻可能讓人感到被貶低甚至不被尊重。據美媒《Psychology Today》報導，心理治療師凱蒂·吉利斯（Kaytee Gillis）近日撰文指出，一種被稱為「男性說教」（mansplaining）的現象，正是這種界線被跨越的典型例子。

吉利斯在文中分享自身經驗，表示她曾在家庭聚會中與親戚討論心理健康議題，儘管已多次表明自己具備專業資格，對方仍不斷打斷她，甚至直接否定她的觀點，讓她忍無可忍，直言：「別把你用Google查到的東西，當成我的碩士學位來比。」

吉利斯表示，「男性說教」並不只是單純的解釋，而是一種帶有預設立場的溝通方式。通常發生在男性對女性說明事情時，假設對方知識不足或無法理解，即便女性本身已具備相關專業，仍可能被忽視或否定，這種現象背後，往往與長期存在的性別刻板印象有關，例如認為女性能力較低，導致其意見較容易被忽略。

此外，被打斷、被糾正或被「教導正確答案」的經驗，對許多女性而言並不陌生。研究指出，這反映出一種隱性的權力不對等，說話者並非基於實際知識差異，而是基於性別或社會地位，預設自己擁有較高的權威。

不過，吉利斯也強調，「男性說教」並不總是出於惡意。許多情況其實來自無意識偏見與社會文化影響，當事人可能未察覺自己的語氣具有貶低意味。然而，正因如此，這類行為更容易被合理化，甚至被忽視，進一步鞏固既有的不平等關係。

值得注意的是，研究顯示類似的溝通模式並不限於男性對女性，任何性別之間都可能出現，關鍵仍在於權力結構與互動感受。對於本就處於弱勢位置的群體，例如有色人種女性或身心障礙者，這類經驗往往更加強烈。

吉利斯進一步說明，「解釋」與「男性說教」的差異，在於是否帶有尊重與平等的態度。前者是中性的資訊交流，後者則夾帶優越感與權力展現。